Trend alert: tutte pazze per i Denim hair

Oggi vi parlo del trend in fatto di colorazione che sta popolando sul web e che avrete sicuramente già visto sui social.. una versione che sono certa farà impazzire le fanciulle che hanno amato nell’ordine il trend “grey hair” e “smokey grey”… di cosa parlo? Dei “#DENIMHAIR” ovviamente!

Una colorazione che si presta a soluzioni personalizzabili in base al colore dell’incarnato e, ovviamente, al gusto personale.

Di seguito, ho cercato di proporre una selezione di immagini che presentano alcune delle declinazioni meglio riuscite di questo trend.

Si tratta di una colorazione perfetta non solo per chi ha una base chiara (o decolorata) ma anche per chi ha una base scura e non intende decolorare i capelli.

Da un blu più intenso, lavorato con sfumature più chiare su lunghezze e punte, a una versione che presenta una sfumatura più tenue o ancora a una che presenta una maggiore uniformità sulle lunghezze.

Ammetto di essere rimasta molto colpita anche dalla versione frutto di un mix tra diverse tonalità di blu e viola, una proposta originalissima di un trend che in tutte le sue declinazioni presenta un aspetto in particolare: “la voglia di non passare inosservate”.

Indecise su cosa indossare per queste feste? Per chi ha voglia di osare, la risposta è semplice: Denim hair !