Shatush per capelli ricci, boccoli in primo piano

Amanti dello shatush, c’è una buona notizia per voi: quella formata da queste schiariture delle punte e dai capelli ricci è una perfetta coppia di stile. Se pensavate di aver già visto tutto, ritenevate che questa opzione per illuminare le chiome fossero andate in soffitta assieme al matrimonio di Belen con De Martino, avete sbagliato di grosso: lo shatush per capelli ricci ne è la prova.

La combinazione vincente per capelli ricci

Per le chiome boccolose, spesso la scelta del colore giusto può essere difficoltosa. Impossibile sbagliare con lo shatush per capelli ricci: il movimento naturale di questa capigliatura sfrutta al meglio le caratteristiche di queste schiariture. Il movimento a elica dei capelli viene naturalmente sottolineato dallo shatush che, a sua volta, apporta vivacità alle chiome ricce e luce al viso.

Come schiarire le ciocche giuste

Si possono accentuare le naturali sfumature ramate dei capelli ricci oppure si può scegliere un biondo cenere per i capelli castano chiaro. L’intenzione è sempre quella di apportare il giusto tocco di luce al viso e alle chiome riuscendo a schiarire, in modo graduale, solo le lunghezze. Dovremmo parlare di ciocche per essere precise perché non si sceglie solo la nuance ma anche dove stendere il decolorante. È fondamentale lisciare i capelli prima di cotonare le ciocche e iniziare a schiarire: i capelli lisci assorbono meglio il colore di quelli lasciati ricci.

Colorazione da star

Capelli curati, lunghi, lucidi e dai riflessi intensi sono quelli pretesi da molte star. Se Belen in Italia ha contribuito a rendere super pop questo stile, anche oltre i nostri confini non sono poche le celeb che l’hanno sfoggiato nelle occasioni più diverse, dalle fiction ai red carpet. Indimenticabile Carrie Bradshow/Sarah Jessica Parker, che in Sex&The City ha reso intramontabile questa schiaritura che lascia scure le radici dei capelli. Jessica Alba, quando non si dà alla pazza gioia con la piastra, esalta i suoi ricci in questo modo, e anche Salma Hayek prova a mantenere il riccio sotto controllo schiarendolo con questo metodo. E ancora anche Olivia Palermo, Lily Aldridge, Alexa Chung e Beyoncé che, nel suo essere regina, ha anche optato per uno shatush reverse: punte scure e radici chiare: Queen Bee può tutto.