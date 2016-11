Capelli ricci: dormici sopra!

Se hai i capelli ricci come me, saprai che non sono mai uguali, ma che cambiano aspetto di giorno in giorno, seguendo cambiamenti ormonali e climatici. Avrai notato che sono bellissimi appena lavati, ma già dopo la prima notte perdono il loro fascino, specie se hai i capelli sottili.

Ecco qualche consiglio per evitare di ritrovarti al mattino con capelli da incubo!

Dormi con un cuscino di seta o di raso, come fanno le star: questo piccolo lusso evita di sottoporre i capelli a frizioni che ne snaturano i riccioli, ne beneficerà anche la pelle del viso. In viaggio puoi portare con te un vecchio foulard o una camicia da notte in raso da appoggiare sul cuscino.

Se al mattino i capelli risultano comunque appiattiti, vaporizzali con dell’acqua, mettiti a testa in giù e applica sulle lunghezze un po’di prodotto che usi solitamente per lo styling. Avvolgi i riccioli intorno al dito e srotolali delicatamente.

Se hai poco tempo al mattino, ma vuoi essere perfetta al risveglio, prova la tecnica del twist notturno, che puoi vedere nelle mie foto. Prendi una ciocca, attorcigliala e fai uno chignon. Ripeti gli stessi passaggi con tutte le ciocche, l’ideale è fare almeno 5 o 6 chignon. Al risveglio, rimuovi gli chignon e sciogli i torciglioni con le dita: avrai riccioli morbidi e definiti.