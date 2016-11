Maschera fai da te per capelli secchi e sfibrati

Come sapete il cambiamento climatico è uno dei fattori che incide negativamente sulla salute dei nostri capelli. Con l’arrivo infatti della stagione più fredda ma anche a causa dello smog, dello stress e di tanti altri fattori, i nostri capelli si ritrovano ad essere parecchio secchi e sfibrati.

Ecco allora una “maschera bomba” fai da te per capelli secchi e sfibrati, che assieme ad alcuni piccoli accorgimenti può ridare lucentezza e idratazione alla nostra chioma!

La maschera in questione è frutto di esperimenti casalinghi in cui spesso mi cimento ed è realizzata con prodotti naturali che si possono reperire nelle erboristerie e nei supermercati, la applico una volta a settimana ed è un vero e proprio nettare per i capelli e soprattutto la consiglio vivamente a chi come me ha i capelli trattati.

RICETTA: 2-3 cucchiai di olio di oliva , 1 cucchiaio di miele, 1 cucchiaio di gel di aloe, 1 cucchiaio di olio di germe di grano, 6 gocce di essenza di rosmarino,6 gocce di essenza di limone. Capelli morbidi e lucidi!

COME SI APPLICA: Personalmente applico la maschera su tutte le lunghezze, raccolgo i capelli e mando un po’ di calore col diffusore, in tal modo le fibre dei nostri capelli si apriranno, la maschera penetrerà su tutto il capello e lo nutrirà a fondo. Tenete in posa il più possibile ( da mezz’ora a due orette circa), lavate per bene i capelli ed asciugateli.

Questo è un video in cui vi mostro come si prepara e si applica!

Adesso non vi resta che provarla! Resterete stupefatte dal risultato ne sono sicura!

Un abbraccio virtuale

La vostra Chiara #ChiaraMenteCool.