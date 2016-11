Mai più ricrescita

Capita a molte star e non sai mai (o quasi) se la cosa è voluta o meno. Parliamo della ricrescita, che quando è reale si nota subito, soprattutto su base castana e magari con qualche filo bianco, ma spesso la si confonde o la si sfoggia volutamente e allora non è chiaro se si tratti di vera ricrescita o di quello che un tempo veniva chiamato “two toned color”, ovvero effetto bicolor che qualche stagione fa si portava come ultimo trend hair care.

Una delle più assidue è certamente Jennifer Lopez, che in alcuni occasioni si è fatta sorprendere con vistosa ricrescita. La prima ben 10 anni fa e l’ultima invece lo scorso anno, in prima fila alla sfilata di Tom Ford, con alcuni centimetri di vera ricrescita perché brizzolata. Ora, che Jennifer Lopez la sfoggi con così tanta nonchalance, anzi mettendola bene in evidenza con un raccolto tiratissimo è indice di estrema sicurezza in se stessa e il personaggio non delude le aspettative. Con altre star funziona meno. E con noi… beh ammettiamolo, la ricrescita, che tra l’altro è subdola perché solitamente si manifesta senza avvertire, ci crea qualche imbarazzo, perché indica trascuratezza e sciatteria. Uno studio al proposito, Haircolor Segmentation Study 2013, rivela che le radici visibili sono infatti tra le prime preoccupazioni delle donne sul colore capelli e che molte «ritoccano» a casa la loro ricrescita, tra un appuntamento in salone e l’altro. A volte, però, capita che non ci sia tempo di andare dal parrucchiere o che lo si debba fare nel fine settimana ma già a metà della stessa si sia resa evidente quella antiestetica riga di un altro colore o addirittura bianchiccia. In questo caso, la cosmetica viene in aiuto con prodotti che osiamo chiamare “rivoluzionari”: gli spray che mascherano la ricrescita alle radici e che durano fino al lavaggio.

L’ultimo, in ordine di apparizione, è Root Fusion di Redken, disponibile in ben cinque nuance e perfetto anche per l’uomo, una risposta professionale con base di pigmenti colorati diretti che aderiscono alla fibra, offrendo una copertura istantanea delle radici e senza macchiare. Come funziona? Facile, agitare il prodotto, vaporizzare sui capelli asciutti a una distanza di circa 15 centimetri e lasciare asciugare un minuto.