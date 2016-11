Capelli raccolti, allure chic. È sempre vero?

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -























































Fateci caso, in prossimità di un evento importante, quando arriva il momento di pensare ai capelli, la prima cosa che viene in mente di fare è un raccolto. Messy o very chic, chignon, coda o treccia non importa, la prima idea rimane comunque quella di “tirarsi su” i capelli, come se questo automaticamente corrispondesse a un “tirarsi su” anche dal punto di vista estetico. Ma l’equazione funziona sempre? Davvero i capelli raccolti danno immediatamente un’allure elegante? Lo abbiamo chiesto all’hair stylist Salvo Filetti, con alcuni consigli sul raccolto ideale.

I capelli raccolti danno subito un’allure più elegante. Vero o falso?

«Vero e falso! Vero perché esaltano viso, décolleté e spalle, comunicano immediatamente i codici di eleganza, ricercatezza e si predispongono ad accogliere e magnificare eventuali gioielli, collane/orecchini. Falso perché ad altissimo rischio di sciatteria, se il raccolto è improvvisato o, al contrario, di rigore, se fatto esageratamente perfetto o troppo elaborato dal parrucchiere». L’arte di valorizzare un volto (con le sue fragilità e i punti forti) insieme all’attitude di una donna non è così scontata!

Che tipo di raccolto per un evento importante?

«A volte deve essere inversamente proporzionale all’abito che avete scelto: più l’abito è importante più easy il raccolto e viceversa. Il troppo coordinato stroppia!».

Che raccolto se vogliamo darci un’allure bon ton, anche di giorno?

«Al primo posto lo chignon, classico, pop o a nodo, amatissimo in questo momento da tutte le celebrities e regine. Mi preoccupa solo il punto in cui si posiziona e la dimensione dello stesso: il primo dipende dalla forma del volto, il secondo dalla dimensione. Qualunque dettaglio che richiami Audrey Hepburn, con volume al centro testa, conduce al bon ton. Dopo averlo fatto l’idea è quella di spettinarlo un po’: i capelli diventano sensuali se imperfetti ad arte».

Qual è il trend per questo autunno e inverno?

«È un inverno in cui lo chic si sposa con il tribal. Intrecci grafici o messy, sfatti, cambiano e arricchiscono l’idea stessa del raccolto, in particolar modo della ponytail e dello chignon, disegnati da traiettorie intrecciate ad arte a decoro di nuche, tempie e, in alcuni casi, anche della riga, centrale o laterale. Insomma “chi vuol esser bella sia”, anche con un raccolto!».

