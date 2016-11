Quante volte pensiamo di rinnovare il nostro look con un taglio azzardato (per usare un eufemismo) e poi ci troviamo a fissarci allo specchio sconsolate e pentite? Quante volte scorrendo la mano tra i capelli le nostre chiome si arrestano troppo presto, lasciandoci deluse e amareggiate?

Certo, per tornare ai fasti della rimpianta chioma servono tempo e pazienza, ma forse c’è qualche cosa che possiamo fare per aiutare i cari follicoli e dare una spintarella alla crescita.

Massaggiate quotidianamente il cuoio capelluto. Così facendo stimolerete la circolazione e l’ossigenazione nella zona dei follicoli, responsabili della crescita del capello. Il massaggio deve durare qualche minuto e non deve essere eccessivamente energico o rischierete di stressare il capello.

Curate l’alimentazione. Un’alimentazione sana, oltre a far bene alla salute, rinforza anche i capelli ed evita intoppi nel percorso di crescita come sfibramenti e doppie punte. Prestate attenzione in particolar modo ad assumere le giuste dosi di ferro e vitamina D ed E. Consigliati vivamente alimenti come salmone, patate, uova e spinaci.

Attente all’idratazione. Se non sarete bene idratate, sia internamente che esternamente, la crescita dei capelli subirà una brusca frenata. Bevete sempre molta acqua e idratate i vostri capelli con maschere apposite, anche fai da te. Per il vostro scopo, le migliori sono quelle all’olio di cocco.

Attenzione ai prodotti fissanti. Gel, lacca, schiuma e cera rischiano di non far traspirare la cute e i follicoli. Ricordate infatti che per poter crescere, i capelli hanno bisogno di ossigeno. Non esagerate con questi prodotti e fate attenzione a non applicarli sulla cute, ma solo sulle lunghezze.

Utilizzare prodotti specifici. Esistono prodotti appositi per stimolare la crescita dei capelli, linee dai nomi suggestivi come Speedy Hair & affini che già fanno presagire risultati interessanti. Sono infatti studiati per avere formulazioni che accelerino l’attività del follicolo: miracoli non ne fanno, ma possono essere un valido supporto per la vostra ‘operazione crescita’.