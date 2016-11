Potrebbero far iniziare la mattinata con il piede sbagliato a molte donne: parliamo dei capelli crespi, che rendono vani tutti gli sforzi per ottenere la perfetta messa in piega home made. Prodotti ad hoc, accortezze e asciugature dolci possono far scomparire l’effetto fizz.

1. Lo shampoo può fare la differenza. Da fare due volte a settimana, deve essere idratante e leggero per evitare di rendere le chiome elettriche. È preferibile lavare i capelli la sera, affinché si possano asciugare per bene ed evitare così di uscire di casa con una chioma anche lievemente umida.

2. Balsamo, mai senza! Districante e ricco di nutriente keratina è quello giusto per tenere sotto controllo i capelli ribelli: ne basta una piccola noce.

3. Olio di cocco, una soluzione green: sono note ai più le proprietà disciplinanti di questo ritrovato naturale. Se ne può aggiungere qualche goccia all’abituale shampoo, per una dose extra di nutrimento.

4. Le maschere anti capelli crespi sono da fare durante i mesi freddi, quando l’aria è più umida e quindi le chiome hanno maggiore necessità di essere domate.

5. Trattamenti bio. Parliamo di oli ultra nutrienti. Tra i migliori, segnaliamo quello alle germe di grano o alle mandorle: si usano puri sui capelli, prima della normale detersione, lasciando il tutto in posa anche per un paio d’ore.

6. Asciugamano, no a quello di spugna perché elettrizza i capelli. Meglio optare per uno in microfibra per tamponare e non sfregare la capigliatura prima dell’asciugatura.

7. Prodotti leave-in prima del phon. Esistono quelli specifici per capelli crespi, sono ottimi anche gli oli secchi da distribuire sulla capigliatura da metà lunghezza fino alle punte. Creano una barriera sul fusto dei capelli per metterli al riparo dall’umidità.

8. Asciugatura al naturale: è la migliore in assoluto ma non sempre è possibile. Per i capelli ricci il consiglio è quello di asciugarli a testa in giù con il diffusore per non toccarli troppo. Per chi ha i capelli lisci, è bene asciugarli usando un phon a ioni e una spazzola tonda con setole miste per il finish.

9. I tagli anti capelli crespi sono quelli medio-lunghi. I tagli corti rendono i capelli iper-leggeri e, con l’umidità, si gonfiano e non reggono la piega. Da evitare la frangia: meglio un ciuffo laterale, facile da domare.

10. Le acconciature sono ottimi stratagemmi anti capelli crespi. Sì a chignon alti, code basse e alle trecce, da poter proteggere con sciarpe e baveri delle giacche.

Per facilitarne la realizzazione, esistono in commercio specifici prodotti anti-crespo che agiscono sulla struttura del capello, al fine di renderlo più morbido e facilmente gestibile. Uno fra tutti è il Caviar Style Luxe Shape Versatile Crème-Gel di Alterna, gel cremoso che permette appunto di modellare la chioma con dimestichezza, donandole anche una brillantezza naturale.

Il suo atout? È malleabile e non lascia mai i capelli rigidi e vetrosi; in più, è perfetto per scolpire e realizzare uno styling termico. Grazie, poi, alla presenza di estratto di Caviale (noto per la sua notevole azione anti aging) e Vitamina C, questa crema a formula unica nutre a lungo e rinforza i capelli.