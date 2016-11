Capelli? Vince il “Tiger Eye” color

In fatto di color hair trend il web, ammettiamolo, rappresenta una miniera inesauribile. E quando sembra che tutto (o quasi) sia stato fatto o detto, quando è stato dato per certo che quel particolare colore o effetto è il definitivo per l’autunno, il must have, quello dal quale non si potrà prescindere per apparire up to date… ecco che arriva un hair stylist a rimettere tutto in discussione e a sparigliare le carte.

Il parrucchiere in questione si chiama Corey Tuttle, dell’agenzia Honey Artists, che in un’intervista al sito Byrdie.com ha eletto come hair color più cool del momento il “Tiger eye”, in italiano “occhio di tigre”, che prende il nome dall’omonima pietra. Si tratta di un bel mix composto da una base castana calda con schiariture color miele e caramello effettuate con la tecnica del balayage, quindi molto naturali.

La curiosità sta nel nome che prende quello della pietra a cui assomiglia per le striature dello stesso colore marrone e oro ma anche perché, spiega Tuttle, si pensa abbia poteri di protezione e che tenga lontana la negatività, infondendo fiducia in chi la indossa. Dunque perché non sperare che anche il colore dei capelli possa produrre gli stessi effetti? Non rimane che provare!