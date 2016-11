Capelli: corti alla garçon o effetto bob

Corti alla garçon, con effetti scalati nella parte alta e posteriore, nuche piatte che si allungano sul collo e movimenti molto disconnessi o più lunghi e femminili, con perimetri leggeri e movimento e volume pieni. Su queste due strade si muovono i tagli corti di stagione. Per Compagnia della Bellezza vince il bob, nelle due varianti short e geometrico: il primo è una versione più corta del bob o del carré da portare con o senza frangia, con la nuca appena coperta e il ciuffo lungo laterale, con styling liscio o messy.

Super trendy anche nella variante bob geometrico, dalle linee nette e precise, accompagnato da una frangia corta che sottolinea lo sguardo, di ispirazione anni ’60, diventa una soluzione moderna che ben si presta a esaltare i lineamenti di chi lo indossa. Altro must di stagione è il long pixie, un taglio ideale per chi ama le lunghezze ma vuole mantenere la praticità di uno styling corto e femminile. Frange e ciuffi per Framesi, che focalizza l’attenzione sulla parte anteriore, per tagli sfilati sulla nuca o più arrotondati, sempre impreziositi dal colore, che sottolinea un dettaglio piuttosto che un altro.

«Per l’inverno mi piace molto l’idea del capello cortissimo, da indossare con un cappello», spiega Fabio Bresciani, ambassador Italia per Bumble and Bumble. «Il corto si adatta a tutti i visi e va adattato ai lineamenti: ad esempio se una persona ha un naso lungo o occhi distanti non faremo mai una frangetta corta ma un ciuffo lungo, magari più corto dietro, come un pixie cut, ma su un viso regolare, si può osare un taglio molto corto reso femminile se portato con un po’ di cera o spettinato».