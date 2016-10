Se la ricrescita attira la nostra attenzione ma non abbiamo mai tempo di andare dal parrucchiere, il fai da te è quello che ci vuole: impariamo come fare la colorazione a casa per avere sempre capelli perfetti e lucidi.

Prima di iniziare è opportuno munirsi di una sorta di “kit della colorazione”: parliamo di una ciotolina dove mescolare il colore, un pennello piatto, un pettine a coda, guanti monouso, una crema grassa per proteggere la pelle della fronte e una mantellina per evitare eventuali macchie.

Quale colorazione scegliere?

Si può optare per una tinta permanente: copre anche i capelli bianchi e dura per circa cinque settimane prima di avere necessità di essere rinnovata (nel composto può essere presente dell’ammoniaca). Esistono anche le colorazioni semi-permanenti, alcune a base d’acqua, particolarmente indicate per ravvivare la capigliatura, soprattutto se parliamo di riflessi. La durata, anche in questo caso è di circa 6 settimane. Si può ricorrere poi alla colorazione temporanea, che però non è molto indicata per coprire i capelli bianchi, e che dura al massimo due settimane. Infine esistono le colorazioni 100% naturali come l’henné, che consenteno anche di irrobustire i capelli.

L’how To della colorazione

Imparare come fare la colorazione a casa vuol dire seguire alcuni semplici passaggi per ottenere un ottimo risultato.

1. Si prepara il composto seguendo le indicazioni riportate sulla confezione;

2. A questo punto si dividono i capelli in sezioni con il pettine a coda e si stende il colore con il pennello, iniziando dalle radici al centro della testa;

3. Si massaggia il tutto e si stende la tinta sulle lunghezze. Non resta che lasciare i capelli in posa, come indicato nelle istruzioni;

4. L’ultimo passaggio è poi detergere bene con shampoo e conditioner.

5 Errori da evitare prima della colorazione

Sapere come fare la colorazione a casa vuol dire anche evitare possibili passi falsi.

1. Mai sovraccaricare il colore: se occorre ritoccare la ricrescita, è bene applicare la colorazione solo dove occorre.

2. Fare la tinta sui capelli troppo puliti. Meglio lavarli uno o due giorni prima: il sebo protegge il cuoio capelluto da eventuali irritazioni.

3. Non coprire le colorazioni a base di henné con quelle classiche: in questo caso è bene rivolgersi al parrucchiere.

4. Non utilizzare il trattamento fornito nella confezione della colorazione per apportare un’idratazione extra alle chiome.

5. Non usare shampoo e conditioner per i capelli trattati. Con i prodotti giusti la colorazione resta vibrante e dura molto più a lungo.