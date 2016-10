Trucco per rosse: tanti consigli per le redhead!

La pelle chiara, si sa, è simbolo di nobiltà, ma senza dubbio è la caratteristica comune a tutte le donne dai capelli rossi !

Un incarnato candido e lentiginoso, però, non è semplice da curare a causa della sua estrema delicatezza . Vediamo, allora, qual è il miglior trucco per rosse :

BASE: optate per un fondotinta dalle tonalità chiare e naturali , le più adatte alla carnagione candida delle rosse. Per quanto riguarda il blush, invece, potrete orientarvi tra nuances rosa chiaro, corallo e pesca . Evitate assolutamente una base troppo carica (nel vano tentativo di risultare abbronzate!), rischierete solo di ottenere un risultato “maschera di cerone” davvero poco elegante !

OCCHI: la scelta dell’ombretto può variare tra tonalità calde come nocciola, ruggine, oro e bronzo e colori più eccentrici come il verde (anche declinato in nuances come oliva, kaki oppure verde-acqua ) .

LABBRA: per quanto riguarda, infine, la scelta del giusto rossetto, potrete optare tra toni rossi (purché siano di un tono più scuro rispetto ai capelli) oppure nuances corallo, rosa tenue e lampone. Evitate il fucsia, questa tinta, infatti, rischia di contrastare eccessivamente con chioma ed incarnato.

Anche questa volta voglio suggerirvi i nomi di alcune celebs dalla chioma rossa da cui lasciarvi ispirare : Julianne Moore, Emma Stone, Amy Adams e Nicole Kidman !