Si diventa bionde per apportare luce all’incarnato, per sentirsi sexy e per non passare inosservate: si tratta di un cambiamento notevole, soprattutto per le brune, ma non impossibile. Se vi state chiedendo come passare da castana a bionda senza rovinare la chioma, ci teniamo a sottolineare che è opportuno farlo per step, ed è bene affidarsi al parrucchiere di fiducia e confrontarsi sul risultato che vogliamo ottenere.

Bionde con l’aiuto dello stylist

Prima di iniziare un qualsiasi trattamento per passare da castana a bionda, è bene analizzare lo stato di salute dei capelli. Sarà premura del colorista consigliare la tonalità di biondo che fa per noi, a seconda della base castana di partenza e anche della carnagione del viso. Quando si fa un cambiamento di questo tipo, si vuole ottenere un bel risultato e nessuna brutta sorpresa.

Verso una capigliatura sempre più chiara

Più i capelli sono scuri maggiore sarà il numero di sedute necessarie per passare da castana a bionda, mettendo in conto un possibile indebolimento della chioma. La cosa migliore sarebbe quella di iniziare con delle meches, che permettono di schiarire i capelli in modo naturale e non troppo invasivo, proprio come ha fatto Khloe Kardashian prima di sfoggiare un biondo intenso. Se invece preferite le soluzioni più radicali, si procede alla decolorazione delle lunghezze e poi delle radici. Dopo una buona mezz’ora si passa al riflessante e infine all’applicazione dell’anti-giallo. Con questi step, passerete da castana a bionda nell’arco di un pomeriggio, senza scordare il necessario ritocco della ricrescita da fare circa ogni 5 settimane.

Biondo Celeb, il cambiamento che piace alle star

Sono molte le star che hanno provato come passare da castana a bionda possa fare la differenza: il nome più noto è quello di Norma Jean ovvero Marilyn Monroe che così è passata dalla foto sulle riviste ai film di grido di Hollywood. In epoche più recenti, tra le più note trasformiste c’è Madonna che è passata dallo scuro al platino diverse volte. Lo stesso hanno fatto anche Emma Stone, Britney Spears, Jennifer Lawrence, Beyoncé e quasi tutto il clan Kardashian-Jenner, tra parrucche e cambi di colore radicali.