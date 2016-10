Tips beauty per risparmiare tempo alla mattina

Non importa se siete di quelle che puntano la sveglia all’ultimo minuto e si alzano al volo o della tipologia che, prima di tirarsi su dal letto, la rimanda di dieci minuti in dieci minuti per almeno mezz’ora. Alla mattina il problema è sempre e solo uno: il tempo. Ovvero, mettersi a nuovo alla velocità della luce.

Da quando aprite gli occhi, capite dove siete, guardate il cellulare, date una controllatina a Whatsapp, Facebook e Instagram a quando siete pronte e impeccabili per uscire di casa, calcoliamo un lasso di tempo di 45 minuti, con colazione compresa. Ragionevole, no?

In fondo, è tutta questione di organizzazione e impostazione mentale. Poi, sbrigarsi, diventerà la normalità, senza lasciarvi quella sensazione di dover fare tutto di fretta. Ecco qualche tip per passare dal pigiama al rossetto senza perdere tempo.

Sotto la doccia: insieme a shampoo e sapone posizionate anche il detergente viso, così potete iniziare la vostra beauty routine direttamente sotto la doccia.

Colazione: applicate i patch sgonfia – occhiaie mentre vi gustate un sanissimo yogurt, frutta e cereali con caffè annesso. Quando approderete in bagno vi ritroverete già quasi presentabili.

L’outfit: decidetelo alla sera, in quei due minuti che vi separano dalle braccia di Morfeo. Non serve preparare i vestiti sulla sedia, ma basta semplicemente svegliarsi sapendo già cosa mettersi ed evitare scene di panico davanti all’armadio.

I capelli: per sistemare la piega ed eliminare onde e rose che si formano durante la notte, al posto di phon o piastra che richiedono manutenzione e precisione, optate per una spazzola lisciante. Con Dafni, per esempio, ottenete un liscio perfetto semplicemente spazzolando i capelli o dividendo le ciocche in modo approssimativo. Tempo dell’operazione? Dai 3 ai 5 minuti.

Il make-up: se non siete proprio abilissime con gli attrezzi del mestiere, evitate categoricamente l’eyeliner perché è un classico per chi vuole arrivare in ritardo a un appuntamento. Se sbagliate, ogni tentativo che fate per aggiustarlo peggiora sempre di più la situazione.

Il rossetto: lo specchio dell’ascensore vi può tornare molto utile.