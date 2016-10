Come avere capelli lisci senza la piastra

Avere capelli lisci senza l’utilizzo della piastra! Impossibile ? No! C’è una tecnica che utilizzano molto in Brasile che è chiamata “touca“. E’ un metodo naturale che permette di avere il vantaggio di non aggredire e stressate il capello. Le piastre di nuova generazione sono alla continua ricerca di formule che danneggino il meno possibile i capelli. Ma si sa, i metodi naturali sono sempre i migliori.

Quelle piccole perle di saggezza tramandate da generazione in generazione sono bagagli culturali che non dobbiamo scordare mai. Segreti di bellezza del passato da riscoprire e conoscere.

Questa tecnica può essere utilizzata in alcuni periodi da alternare alla vostra piastra per far “riposare” i capelli.

Come realizzare la “TOUCA“?

Questa tecnica va utilizzata con i capelli asciutti, mai umidi, o peggio ancora bagnati! E’ una regola molto importante se non volete avere un effetto completamente diverso. L’occorrente per eseguire al meglio questa tecnica è: forcine e pettine.

Una volta che avete districato e spazzolato i capelli correttamente dovete fare un riga laterale. A questo punto dovete pettinare i capelli “fasciandoli” intorno alla testa. Man mano che “fasciate” la testa con i capelli ,fissate le forcine (con la parte ondulata rivolta verso il basso) fino a tutta la lunghezza dei capelli. Una volta terminata dormiteci sopra e vedrete che al mattino avrete capelli in ordine e lisci!