Capelli, 7 trucchi per asciugarli più velocemente

Lavare o non lavare i capelli quando bisogna uscire di casa con una certa fretta? Il dilemma è abbastanza democratico: tutte le donne con i capelli dal mento in giù se lo chiedono circa una volta a settimana. Soprattutto nei mesi invernali. Per velocizzare asciugatura e piega e poter decidere di lavarli senza tenere conto delle lancette, ecco 7 trucchi salva-tempo:

1. Usa il balsamo e il pettine districante sotto la doccia: i siliconi ricoprono ogni ciocca e, mentre le ammorbidiscono, respingono l’acqua. Se lo si applica con il pettine, la sua texture penetra meglio in tutta la capigliatura e lo styling fuori dalla doccia sarà molto più rapido.

2. Dimentica l’asciugamano in spugna e passa a quello in microfibra: oltre a rovinare meno i capelli, questo tessuto assorbe il doppio dell’acqua e riduce l’effetto crespo. La prassi d’uso più corretta prevede di fare pressione sulla testa bagnata o raccogliere i capelli in un turbante, senza strofinare.

3. Non usare mai spazzola e phon sui capelli zuppi: questa è la regola d’oro che fa la vera differenza. Oltre a rallentare l’asciugatura infatti, usare aria calda e spazzola sui capelli molto bagnati li rovina. L’ideale è tamponarli con l’asciugamano o farli asciugare all’aria almeno per il 30-40% prima di prendere in mano phon e spazzola.

4. Sfrutta i tempi di posa. Una volta uscita dalla doccia, i capelli si devono tamponare e raccogliere, magari con l’asciugamano in microfibra legato a turbante. A quel punto, prima di procedere con la piega, per risparmiare tempo si può fare tutto il resto: stendere la crema, vestirsi, lavarsi i denti e truccarsi. Se si hanno persone a cena, è il momento perfetto per cominciare le preparazioni ai fornelli (a patto di poter poi abbandonare la cucina per 10 minuti!).

5. Usa prodotti intelligenti, che si applicano sui capelli umidi velocizzando asciugatura e styling. Tra questi, Pillow Proof Blow Dry Express Primer di Redken riduce i tempi, protegge dal calore ed evita la rottura dei capelli. Blow Dry Spray Turbo Dryer di Matrix permette un’asciugatura professionale in tempi record e al contempo doma l’effetto crespo. Infine, Your Hair Assistant Blowdry Primer di Davines è un tonico spray corporizzante e anti-umidità che protegge dal calore riducendo i tempi di asciugatura.

6. Scegli la spazzola giusta: in ceramica e rotonda. La dimensione dipende dal tipo di capello: la spazzola in ceramica (diametro 36 mm.) di Tek, con capacità anti-statiche, è ideale per asciugature veloci di capelli lunghi e lisci, e Natural Brush misura 3 di ghd (44 mm.) crea facilmente lo styling liscio sui capelli lunghi. Si usano lavorando su sezioni piccole e medie, posizionando la spazzola sulle radici e dirigendo il calore del phon verso il cilindro.

7. Scegli il phon giusto e usalo bene, cioè senza alzare la temperatura e scegliendo asciugacapelli smart. La differenza è nei nuovi motori digitali (senza le classiche spazzole di carbone soggette a usura), più piccoli, leggeri, ma soprattutto più veloci, che consentono quindi un’asciugatura rapida senza compromettere la protezione del capello. Funzionano così il nuovo ProDigital di BabyLiss e Dyson SuperSonic, fino a otto volte più veloce rispetto agli altri phon, silenzioso e dotato di un sistema di controllo intelligente del calore.