Dieci segreti per far durare i capelli puliti più a lungo

Per averli sempre perfettamente in ordine, li lavi spesso, spessissimo. Eppure vorresti liberarti un po’ da questa “schiavitù” dello shampoo quasi tutti i giorni e preservare i tuoi capelli puliti e profumati più a lungo che si può. Impossibile? Invece sì. Basta seguire piccoli accorgimenti e tecniche che limitano la produzione di sebo e aiutano a mantenere la chioma fresca, profumata e luminosa il più possibile. Scoprili (e provali) qui!

Indossa un cappello

Se vivi in una metropoli affollata o nei pressi di aree industriali, sai bene che l’inquinamento è sufficiente per rendere i tuoi capelli sporchi e maleodoranti nel giro di appena un giorno!

Anche mettersi ai fornelli o fare le pulizie domestiche può compromettere la pulizia dei capelli: proteggili indossando una cuffietta quando sei in casa e un capello quando esci.



Lava pettini e spazzole

Dimentichi di lavare spesso spazzole e accessori usati per lo styling dei capelli? Non è un dramma ovviamente, ma conviene fare attenzione anche a questo, quando l’obiettivo è mantenere i capelli puliti più a lungo possibile. Tracce di prodotto rimaste negli strumenti rischiano di “sporcare” i capelli durante il riuso.

Cambia la federa del cuscino

Da una parte gel, schiuma e prodotti per lo styling, dall’altra smog e inquinamento atmosferico aderiscono ai capelli e si trasferiscono inevitabilmente al nostro guanciale quando è ora di andare a dormire. Se dimentichi di cambiare la federa quando ti sei fatta uno shampoo, al mattino i tuoi capelli potrebbero non essere più così puliti come quando sei andata a dormire!

Pettinali prima di lavarli

Prima del lavaggio, passa sulla chioma un pettine dalle setole morbide così da rimuovere eventuali nodi, grovigli e particelle di sporco. In questo modo, il lavaggio sarà più efficace e i tuoi capelli appariranno più puliti e splendenti.

Lavali con la giusta frequenza

Lavare i capelli tutti i giorni può essere controproducente: si stimola una maggiore produzione di sebo sulla cute e le radici tenderebbero ad apparire più “grasse”. L’ideale è uno shampoo eseguito con cura due o tre volte alla settimana.

Usa una tecnica di lavaggio corretta

Anche la tecnica usata per lavarsi i capelli ha la sua importanza e può aiutare a mantenerli puliti più a lungo. Si inizia da un lavaggio con acqua tiepida per liberarsi dal sebo, dopo di che si applica lo shampoo, massaggiando la cute con molta cura. Si sciacquano quindi i capelli con acqua calda e si sottopongono a un altro lavaggio, per pulirli a fondo e renderli morbidi e lucenti.

Individua il prodotto giusto

Di certo, la prima cosa di cui accertarsi è di aver usato uno shampoo adatto al proprio tipo di capello: normale, grasso, secco, con forfora, ecc. L’adozione di uno shampoo sbagliato può infatti compromettere la resistenza della fibra capillare già in partenza. Esistono in commercio trattamenti specifici per la pulizia profonda delle cute capillare. Uno fra tutti è il Caviar Clinical Daily Detoxifying Shampoo di Alterna, interessante per la sua azione detossinante. Sfrutta infatti l’azione del Trifoglio Rosso per aumentare il diametro dei capelli, purificarli a fondo e proteggere la cute. Ma non solo: tra i benefici della sua formula c’è anche la capacità di neutralizzare il DHT (il diidrotestosterone) e detergere a fondo e con delicatezza il cuoio capelluto, anche in caso di problematiche cutanee. Stimolando la microcircolazione è perfetto inoltre per abbassare eventuali livelli di infiammazione. Contiene Estratto di Caviale, Vitamina C e Cytokines anti invecchiamento.

Usa il balsamo in modo intelligente

Quando lavi i capelli, abbi cura di applicare il balsamo soltanto dalle mezze lunghezze fino alle punte. Stenderlo anche sulle radici renderebbe la cute più grassa e soggetta a un maggiore assorbimento di polvere e agenti inquinanti.

Asciugali subito dopo lo shampoo

Dopo il lavaggio, non lasciare i capelli umidi per troppo tempo, poiché si gonfierebbero di umidità risultando più fragili. È importante rimuovere l’eccesso di acqua tamponando con un asciugamano, usando infine l’asciugacapelli.

No alla mano tra i capelli!

Last but not least, combatti l’abitudine di passarti una mano fra i capelli o giocare con le ciocche! Non faresti altro che trasferire sui capelli microscopici residui di sporco che si celano nelle mani.