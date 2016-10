Capelli: tutte pazze per i dreadlocks

Una volta c’erano i rasta ora i dread! Li ho adocchiati durante la fashion week di New York. Le modelle di Marc Jacobs hanno sfilato con chiome dallo stile “rasta” e multicolor. Non sono di certo passate inosservate visto le polemiche contro lo stilista per “appropriazione culturale”. Ma non voglio parlarvi di gossip in questo memento quindi torniamo ai dreadlocks che sono stati protagonisti anche di uno sctto di Rihanna negli ultimi giorni.

Anche Rihanna ha recentemente pubblicato e condiviso con i suoi 47 milioni di fans dei dreadlock lunghissimi omaggiando l’icona del reggae Bob Marley. Non a caso, nell’immginario comune, appena si parla di rasta o dread si pensa all’icona che negli anni 70 fece apprezzare la musica reggae in tutto il mondo. I rasta hanno radici religiose. Secondo la religione rastafariana gli uomini non dovevano tagliare i capelli perchè dovevano crescere secondo natura. Non curando i capelli, e per la natura stessa dei capelli cresci degli africani ,si formavano i famosi dreadlocks che secondo la cultura rispecchiavano la criniera del leone, simbolo delle dodici tribù di Giuda rastafariane. Quando si parla di rasta e dread non bisogna fare confusione perchè la parola rasta si riferisce alle persone che seguono la religione che vi ho appena citato , mentre i dredlocks, è la parola che indica le ciocche di capelli.

I metodi per ottenere la chiona alla Bob Marley o per seguire la popstar Rihanna sono tre. Il primo metodo è quello naturale. Il metodo naturale sarà dato dai nodi dei vostri capelli che si formeranno nei mesi grazie alla NON pettinatura dei capelli. Non pettinando i capelli per mesi e mesi si aggroviglieranno su se stessi e formeranno i dreadocks. Questo è il metodo più lungo in assoluto perchè ci vogliono anche 9 mesi o più di un anno per formarsi.

Per accorciare i tempi si può strofinare i capelli contro un panno di lana in modo da creare elettricità elettrostatica. In questo modo le ciocche si chiuderanno tra di loro.

Un altro metodo è quello della cotonatura , back comb. I capelli vengono divisi in ciocche, ed ogni ciocca viene cotonata dalla radice alla punta. Quando gli intrecci saranno ben saldi e cotonati verranno fissati con la cera per capelli. Per rifinire i dreadlocks si può intervenire direttamente con l’uncinetto.