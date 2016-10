5 trucchi per mantenere l’abbronzatura

Ottobre è arrivato e la pelle sta iniziando a perdere quel bel colore dorato che con fatica avevamo conquistato. Gli ultimi raggi di sole sono ancora forti e con le giuste cure ed alcuni trucchetti potremmo combattere per mantenere quel colorito che ci consente di uscire senza make-up almeno durante la settimana. Una delle cose più importanti per mantenere l’abbronzatura è l’idratazione, non solo attraverso creme e prodotti beauty ma anche e soprattutto dall’interno: bere tanta acqua fa benissimo, ma attenzione perché non tutte le acque sono uguali e non tutte aiutano l’organismo. La mia acqua beauty preferita è Chiarella, che mi ha accompagnato per tutta l’estate e mi aiuterà anche a mantenere i miei buoni propositi per l’autunno!

Viene dai monti del Lago di Como ed è un’acqua di montagna pura, quasi senza solfati e con una giusta percentuale di potassio e poco sodio, è perfetta anche per la linea perché grazie alla presenza del litio aiuta ad eliminare le scorie. Anche dal punto di vista estetico il packaging in vetro è davvero bello, il che non guasta! Anche l’alimentazione aiuta, frutta e verdura sono utili alleati sia per la pelle che per il mantenimento del colore, preferite pasta e cerali integrali, poca carne bianca e rossa e pochi zuccheri raffinati.

In passato ho sperimentato alcuni autoabbronzanti con risultati più o meno deludenti, quest’anno ho deciso di provare il burro corpo Barbados di Lush che dona un piacevole colore dorato ed al tempo stesso idrata la pelle, rendendola luminosa e vellutata. Si lava via velocemente sotto la doccia e non lascia la pelle a macchie! Con il profumo che ha vi sembrerà di essere davvero su di un’isola tropicale e poi la forma a cuoricino è davvero carina! Chi l’ha detto che shampoo e creme solari non vanno più bene una volta terminata l’estate? L’anno prossimo non saranno più buoni quindi meglio finirli anche se il sole ed il mare non li vedete più: i vostri capelli rimarranno danneggiati anche una volta terminata l’esposizione ai fattori climatici ed utilizzare un prodotto più nutriente li renderà più belli in meno tempo. Il mio shampoo dell’estate è di Diego Dalla Palma (ve ne ho parlato qui!) e mi sta piacendo tantissimo, poi mi ricorda i giorni di mare quindi è piacevole usarlo anche in città!

Anche il doposole viso è utile da utilizzare come crema da notte perché solitamente ha una texture ricca e nutriente, che ripara i danni del sole e riempie le rughette, io sto utilizzando quella della linea SOL di Bottega Verde di cui trovate la review completa sul mio blog. Ora siete pronte ad affrontare autunno ed inverno con più calore (e colore!).

Good Riddance

