5 motivi per scegliere prodotti con caviale

Qui elenchiamo solo 5 motivi per i quali si dovrebbe utilizzare il caviale in prodotti di bellezza, ma sicuramente ce ne sono di più numerosi. Cominciamo col dire che questo alimento è un vero elisir per la pelle e per i capelli ed è per questo che alcuni tra i brand cosmetici più esclusivi lo hanno inserito come ingrediente principe di alcune linee di prodotti. Prima di scoprire quali, cerchiamo di elencare in maniera schematica ed esauriente cinque motivi per scegliere un prodotto a base di caviale

1. È un vero concentrato energetico e contiene una grande quantità di vitamine che producono un’azione rivitalizzante e protettiva delle cellule. In particolare: la A, la D, la E antiossidante quindi perfetta per combattere i radicali liberi, la B12 essenziale per il rinnovamento cellulare.

2. Ha un forte potere anti-ossidante e idratante, quindi è utile contro l’invecchiamento e la secchezza. Oltre che vitamine contiene infatti proteine importanti e sostanze nutritive come ferro, fosforo, magnesio e selenio, acidi grassi, fosfolipidi e fosfoproteine, essenziali per il nutrimento delle cellule.

3. Contiene lisina e arginina: la prima contribuisce al metabolismo degli acidi grassi e interviene nella riparazione cellulare e nella sintesi del collagene, la seconda potenzia la sintesi del collagene e dona nutrimento alle cellule.

4. È ricco di acidi grassi Omega3, utili contro l’invecchiamento cellulare poiché stimolano la produzione di collagene e cheratina, due proteine che aiutano a conservare l’idratazione e a rendere luminosa la chioma. Inoltre apportano elasticità e lucentezza ai capelli, nutrono i follicoli e contrastano fragilità e secchezza.

5. Per la pelle, stimola il turn over delle cellule e ripristina la compattezza della pelle, migliorando elasticità e tono. Sui capelli agisce nutrendo e riempiendo il fusto.

Per questo, il suo estratto, è utilizzato anche come ingrediente per shampoo, conditioner, maschere e prodotti styling, poiché interviene sul capello con una doppia azione: anti-aging e nutriente, idratante e ristrutturante. Tra i brand che per primi hanno intuito le potenzialità dell’estratto di caviale, Alterna che lo ha inserito nel cuore della linea Caviar Anti-Aging, completa per ogni esigenza: Moisture per capelli da normali a secchi, Repair X per chiome danneggiate, Moisture Intense per capelli secchi e spessi, molto disidratati. Ultima arrivata, la linea Caviar Anti-Aging Volume, ispirata alla tecnologia rimpolpante dello skin care e idonea a nutrire e riparare in profonfità i capelli, lasciandoli pieni di volume.

Oltre a shampoo e conditioner, Alterna ha pensato anche allo styling, con due prodotti pre-brushing: Caviar Anti-Aging Miracle Multiplying Volume Mist, un trattamento styling multi-tasking che nutre, rimpolpa e preserva la salute di ogni stelo, da vaporizzare su capelli umidi e ben tamponati prima della piega e Caviar Anti-Aging Bodybuilding Thick & Full Volume Mousse, una styling-treatment mousse che non appesantisce ma ispessisce e rinforza i capelli aumentandone il diametro.

Se non vi abbiamo convinto noi, chiedete a Katie Holmes, vera fan del brand!