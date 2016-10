Test: quanti anni mostrano i tuoi capelli?

Col tempo, le donne notano che la loro capigliatura cambia: i capelli sono più sottili, più difficili da pettinare, mancano di luminosità e vitalità. La chioma tradisce la loro età. Col passare degli anni il capello è più debole, più fine, privo di consistenza. La chioma perde volume, appare meno densa, meno luminosa, meno sana, meno giovane! Come quella del viso, anche la pelle del cuoio capelluto invecchia, la sua struttura si modifica, il suo metabolismo rallenta: così, la qualità del capello inizia ad alterarsi.

Per contrastare gli effetti dell’invecchiamento capillare bisogna agire sulla materia, restituire corpo e sostanza ai capelli per ritrovare l’opulenza di una chioma giovane. Phytodensia è il rituale globale anti-età Phyto che restituisce giovinezza ai capelli e che agisce simultaneamente e in maniera mirata su due livelli: sulla fibra, restituendole corpo e sul cuoio capelluto creando un ambiente favorevole alla crescita di un capello più forte. Nella formula, Vernonia rigenerante associata a un peptide vitaminico stimolatore della crescita del capello, estratto d’uva arricchito con polifenoli per una protezione ottimale della radice contro le aggressioni, acido ialuronico che penetrando nel cuore della fibra la volumizza e collagene d’acacia che avvolge e riveste il capello donando crpo, morbidezza e luminosità.