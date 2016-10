Capelli, come trovare la tua spazzola dei sogni

/











































Cambiandoli più spesso, si spende più tempo a scegliere shampoo, balsamo & Co. finendo per mettere in secondo piano l’elemento fondamentale dello styling: la spazzola. C’è chi non la usa, chi ne abusa, chi ne possiede svariati modelli, chi non la cambia mai: come si usano spazzole e pettini dice tanto anche sulla sua proprietaria. Ma aldilà di consuetudini e letture psicologiche, la spazzola va scelta in base al proprio tipo di capello, all’utilizzo e al risultato che si vuole ottenere, motivo per cui è corretto averne più modelli. Nello specifico, almeno 3: la classica “paddle” piatta e larga, quella ovale per definire lo styling e lucidarli e quella in ceramica a cilindro da usare insieme al phon per creare la piega.

A dirlo è il Igor Rago, direttore artistico di ghd Italia, che spiega anche quale usare a seconda dell’occasione: “Ideale per tutti i tipi di capelli e per asciugarli velocemente è la Paddle Brush piatta e larga, perfetta anche per preparare i capelli all’utilizzo di una styler. Per dare la forma alle ciocche con il massimo controllo è ideale la spazzola a cilindro in ceramica, che aiuta anche a dare luminosità alla chioma. Infine, una volta creato il look, si può usare una spazzola ovale con setole naturali che lavora delicatamente e in superficie sullo styling senza sfruttare le cuticole del capello”.

Un’accortezza universale c’è: la plastica sul capello asciutto non è mai una buona idea. “Il rischio è quello di elettrizzare, spezzare e creare doppie punte, perché sono rigidi e non accompagnano il capello”, conclude l’hairstylist. Sfoglia la gallery in alto con venti modelli di spazzole le indicazioni per scegliere quella più giusta.