Autunno: 70 sfumature di biondo (e di lipstick)

Il rosa con i platino, ma anche il rosso o il bronze come ha osato Martin Margiela. Se i biondi di stagione coprono tutta la palette cromatica che vira dal frost al più caldo castano fino al cenere, l’idea potrebbe essere quella di prendere spunto dal lavoro svolto dai make up artist per i catwalk di stagione e osservare come hanno abbinato il colore del rossetto a quello dei capelli. Cominciamo col dire che il biondo non è un hair color che solo la stagione estiva valorizza, con il sole che illumina di mille riflessi cangianti la chioma. Se ben scelto, si adatta perfettamente anche all’autunno. Basti pensare a Balmain che ha volutamente trasformato le modelle, facendo diventare bionde le more e viceversa. Dunque vediamo la scura Kendall Jenner in versione blonde e la biondissima Gigi Hadid mora. Il risultato, ammettiamolo, non è dei migliori ma qualcosa vorrà pur dire. E non può che essere: osate il biondo anche in autunno e inverno, se bionde non siete. Soprattutto, se proprio siete indecise sulla tonalità da scegliere, rubate idee alla natura, a cominciare dalle foglie, con le infinite variazioni di giallo e ramato. Molte le proposte di mix and match cromatici che abbinano al biondo sfumature più o meno intense di rosa o arancione.

Osservando i look visti in passerella, spicca infatti l’armonia cromatica che si crea tra capelli biondi e le nuance del marrone, per gli abiti e per i rossetti. Perché il passo in più è quello di capire come adattare il biondo al colore del rossetto, o al contrario. Chi più dei make up artist che hanno lavorato nei backstage delle sfilate in tandem con i parrucchieri, è in grado di offrire spunti in tal senso? Ecco allora che per le pin up biondissime di Jeremy Scott è stato utilizzato il più classico dei colori: il rosa fucsia. Che per Dolce & Gabbana diventa un arancione smorzato. Il biondo cenere di Givenchy è invece accompagnato da un nude che vira al beige, mente Max Mara punta sul rosso in tutte le sue gradazioni. Poi si sa, con il rosso non si sbaglia mai.

