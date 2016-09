Come dare volume ai capelli fini

Capelli piatti alle radici, spenti e difficili da gestire? Per qualcuna è una caratteristica fisiologica dovuta a una corteccia capillare particolarmente sottile, per altre, invece, è la conseguenza di stress e cattive abitudini alimentari o di styling, resta il fatto che dare volume ai capelli sottili e fini spesso diventa una grande impresa.

Ci sono, però, alcune cose che possiamo fare per avere i capelli voluminosi che tanto sogniamo. Eccoli i 4 trucchi che vi daranno i capelli che avete sempre sognato!

1) Per prima cosa parti dal taglio di capelli giusto: per dare volume ai capelli sottili si parte dal taglio adatto. Sì perché alcuni tagli più di altri possono essere la prima soluzione per avere capelli maggiormente corposi. Iniziamo dalla lunghezza: l’ideale è scegliere una taglio corto o medio-corto, considerate come limite massimo la clavicola. Le leggi della fisica non mentono e in effetti la forza di gravità di maxi lunghezze farebbe tendere i capelli verso il basso con l’effetto di impoverire ancora di più la chioma. Attente anche alle scalature eccessive, va bene un po’ di movimento, ma non esagerate, rischiereste solo di togliere pienezza al taglio. Cosa scegliere? Puntate su un carrè spettinato, leggero e morbido, un po’ impreciso e selvaggio come quello di Emma Stone, oppure sul super gettonato (ancora!) Lob, aka long Bob, asimmetrico e sfilzato da portare assolutamente mosso proprio come la sempre cool Siena Miller.

Capisco benissimo, però, chi (come me per esempio) non vuole rinunciare ai capelli lunghi pur avendo i capelli sottili e anche un po’ danneggiati. Leggete allora gli altri 3 consigli per poter migliorare l’aspetto dei vostri capelli a prescindere dalla loro lunghezza!

2) Scegli i prodotti chiave: la seconda parola d’ordine è nutrimento. I capelli sottili non solo si spezzano e danneggiano più facilmente, ma tendono anche ad appesantirsi e apparire sporchi in breve tempo. Per questo è essenziale scegliere shampoo e maschera giusti, capaci di proteggerli dagli agenti esterni e soprattutto nutrirli in profondità, idratandoli con leggerezza. Provate Volu Shampoo di Davines, una formulazione studiata appositamente per i capelli sottili che necessitano di più corposità e volume, ricco di pantenolo, che nutre e fa risplendere i capelli, e di rapa di Caprauna che li deterge delicatamente rendendoli soffici e corposi. Anche se avete capelli sottili non rinunciate al balsamo, sceglietene uno specifico come Phytobaume Volume, che inguaina la fibra capillare, permettendone il rigonfiamento idrico. Infine per non appesantire i capelli provate ad alternarne l’applicazione prima o dopo lo shampoo e sempre solo sui tre quarti della chioma.

3) Vaporizza prima dell’asciugatura: ancora non siete riuscite a trovare un modo per rendere i vostri capelli pieni di volume? Provate con schiume, miste ad acqua, da vaporizzare sui capelli. Questi prodotti, dalla consistenza leggera e impalpabile, sono studiati non solo per aumentare il volume dei capelli, ripristinandone il normale spessore, ma anche per ridurne la rottura nella fase stressante e aggressiva dello styling. Se cercate un trattamento styling multi-tasking che nutre, rimpolpa e preserva la salute di ogni stelo vi suggerisco di provare Miracle Multiplying Volume Mist di Caviar: questa acqua super leggera duplica lo spessore dei capelli e aumenta la durata dello styling, lasciando i capelli soffici al tatto. Per un risultato più deciso e a lunga tenuta provate Lift Vertige di Kerastase: dalla texture gelatinosa questo trattamento applicato direttamente sulle radici ancora umide donerà ai capelli volume immediato.

4) Effettua uno styling soft: l’ultimo fondamentale passaggio per non appesantire i capelli fini e conferirgli il giusto volume è il corretto styling. Partiamo dall’asciugatura, bandite le alte temperature, togliete il beccuccio al phon, asciugate a testa in giù (per mantenere le radici sollevate per tutto il tempo dell’asciugatura) e fissare la piega con aria fredda. Passiamo allo styling: iniziate a fare pratica con spazzola tonda e phon, il brushing è infatti la soluzione migliore per non appesantire i capelli fini e ottenere una chioma davvero voluminosa; tuttavia, se proprio non potete rinunciare alla piastra, allora tenete a mente che il modo corretto di passarla è allontanandola dalla cute, solo così potrete ottenere un liscio pieno di volume e corpo. Infine se preferite capelli raccolti provate questi due hairstyling: il mezzo falco, grintoso e rock, oppure una pony tail con leggera cotonatura in perfetto stile anni ’60.

E a proposito di anni ’60 vi consiglio il Tecni Art Wild Stylers 60’s Babe Savage Panache Dry Touch Powder Spray della L’Oréal, uno spray che ho provato personalmente, da sostituire alla lacca e che aumenta il volume in maniera davvero esponenziale!

Se impazzisci per lo stile alla Brigitte Bardot, leggi questo articolo sul mio blog su come truccarsi e pettinarsi anni ’60.