How To: acconciature con riga centrale

Pochi e facili consigli da seguire per riprodurre due degli styling con riga centrale più cool visti in passerella.

Molte le acconciature e gli styling con riga centrale durante la settimana della moda.. ecco la selezione dei look visti in passerella che ho apprezzato di più.

Alla sfilata di VERSACE i capelli sono extra lisci e lucidi con riga centrale.

#Beautytip

Per riprodurre questo look consiglio l’utilizzo di un termo-protettore per proteggere i capelli e di una piastra.

Come termo-protettore consiglio la proposta di Kerastase ” Incroyable Blowdry” è la lozione termo-attiva che rende la piega più durevole proteggendo i capelli fino a circa 230° garantendo un’azione anti-frizz per 96 ore.

Se siete alla ricerca della piastra perfetta, mi sento di consigliarvi l’acquisto di un prodotto in particolare: la GHD electric pink. Si tratta di un’edizione limitata che sostiene il progetto “PINK IS GOOD” della Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro il tumore al seno.

Per PHILOSOPHY di Lorenzo Serafini lo styling prevede onde morbide.

#Beautytip

L’ effetto “naturalmente mosso” è uno dei miei preferiti in assoluto: ecco una breve guida per ottenerlo facilmente.

Per capelli fini, consiglio l’utilizzo dello spray texturizzante Messy Clichè, per capelli spessi è da preferire il prodotto in crema, French Froissé, entrambi della linea L’Oréal Professionnel.

Applicare a circa 20/30 cm di distanza, sui capelli umidi, lo spray Messy Cliché ( o la crema French Froissé )

– Realizzare, solo sulle lunghezze, trecce morbide e lasciare asciugare naturalmente.

– A capelli asciutti, passare la piastra sulle trecce.

Le onde morbide e romantiche che otterrete sciogliendo le trecce vi sorprenderà.