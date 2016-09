L’estate è finita, consoliamoci con le novità riguardanti i capelli! Per l’Autunno 2016 le acconciature capelli si rivestono di un mood retro. Senza stravolgere il vostro taglio di capelli, un modo diverso di acconciarli può rappresentare una vera boccata d’aria e ridare nuova vitalità al look, completando i vostri outfit da cambio stagione. Vediamo quindi 5 facili acconciature capelli per l’Autunno 2016!

Le onde piatte, da modellare con le mani, per un effetto flapper lady anni ’20: questo tipo di acconciatura è perfetta per tagli corti o medi, bastano del gel (come quello Creator Defining Gel Style Masters di Revlon, circa 10 € presso i rivenditori) insieme a qualche forcina per tornare indietro nel tempo e acquisire una allure elegante e un po’ misteriosa!

I capelli con extra volume, sia ispirati agli anni ’70, lunghi e selvaggi, un po’ crespi, tornano prepotentemente, ma si ispirano anche agli anni ’80 con il ritorno dell’effetto frisè, ottenibile con una piastra apposita (ottima quella di BaByliss per frisé titanium, a meno di 60€)

Applicate cerchietti e fermagli bijoux, ricchi in pietre e dal gusto barocco, come visto alle recenti sfilate Dolce & Gabbana e Gucci. I fermagli arricchiranno morbidi chignon spettinati e daranno luce ad acconciature lasciate volutamente vaporose, e cerchietti o fasce larghe con paillettes e applicazioni saranno un piacevole tocco bohémien. Io ne trovo spesso di molto belli da Accessorize.

La coda bassa, sul collo, soprattutto legata con un nastrino in velluto, tessuto protagonista di stagione: gettate via gli elastici dai colori fluorescenti o troppo estivi e investite in nastrini blu notte, nero, bordeaux! Un trucco per chi ha capelli fini, che tendono a scivolare via dalla coda, è aiutarsi con una forcina “invisibile” fissata al di sotto, che la sosterrà senza farla sciogliere.

La riga laterale estrema: è sufficiente un pettine, è facile da fare e da portare, e dona un po’ a tutte. Meglio su capelli lunghi, extra lisci o con onde morbide in stile hollywood glamour.

Io intendo provare tutti e cinque questi trend capelli, potrete verificare tutto presto sul mio blog fashion and beauty blog. E voi, quale tra queste proposte styling capelli vorreste provare?