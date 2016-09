Capelli: 10 regole a tutta salute

/









































Certo, contarli è impossibile, ma pare che sulla testa ci siano, mediamente, 100 mila capelli, che salgono a 140 per i biondi e scendono a 80 per i rossi. Come sappiamo bene il numero varia perché ogni giorno ne perdiamo, ma la buona notizia è che circa il 90 per cento di questi è in fase di crescita costante: il capello nasce (fase anagen), cresce (fase catagen) e muore (fase telogen) e in particolare si calcola che cresca da 1 a 1,5 centimetri al mese. Sì perché il capello ha una sua vita e anche se non reagisce alle stimolazioni. Però, se non attentamente curato, si può rovinare, assottigliare, spezzare e, ovviamente, cadere.

Si stima che più dell’80 per cento delle donne cerca una soluzione definitiva proprio per il problema dei capelli danneggiati, inariditi e sfibrati e le cause del danneggiamento dei capelli possono essere molteplici: stress chimici, ambientali e fisici. Anche se il primo nemico dei capelli si chiama stress ossidativo, un processo di invecchiamento del capello legato all’inquinamento ambientale ma anche al nostro stile di vita. Le conseguenze? Perdita di luminosità, di compattezza, di spessore e tono, fragilità. Inoltre, in alcuni periodi dell’anno (in autunno e in primavera) possiamo notare un aumento nella caduta dei capelli, ma non sempre un’eccessiva perdita di capelli è esclusivamente legata a fasi così dette stagionali; a volte le cause possono essere di altra natura e manifestarsi in qualsiasi periodo dell’anno.

In definitiva, le regole per una chioma sana stanno tutte nel buon senso e in piccole azioni quotidiane che possiamo fare e soprattutto far rientrare nella nostra beauty routine. Come non legare troppo fortemente e troppo spesso i capelli, seguire un'alimentazione equilibrata, proteggere la testa al sole e utilizzare prodotti non troppo aggressivi.