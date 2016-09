Come venire bene in fotografia? Come avere uno sguardo intrigante? Come truccarsi e vestirsi per una foto perfetta?

Le domande a riguardo sono infinite ed oggi avrai tutte le risposte che stavi cercando grazie ad una serie di consigli utilissimi direttamente dal set. Pronta a diventare una fotomodella? O semplicemente, ad essere perfetta nel prossimo ritratto di famiglia?

Le regole sono poche, semplici ed elementari: il 90% del risultato è determinato dalla posizione, dai un’occhiata a questo video tutorial che ho pensato per te con tantissimi do’s & donts e non perderti i consigli beauty per la foto perfetta.

Ora che conosci le regole e le pose base passiamo a trucco e parrucco. Pronta?

Come truccarsi per la foto perfetta? La regola è sempre e solo una: sii il più naturale possibile. Punta tutto su un buon mascara e, se vuoi esagerare, un tocco di lipstick colorato (non troppo scuro). Qui trovi tutti i consigli per il make up moda 2017 mentre qui trovi una gallery di make up da set fotografico.

Come pettinarsi per una foto? Valgono i consigli che ti ho svelato nel video. Non nascondere troppo i tuoi capelli. Curali al meglio e lasciali sciolti (qui trovi dei consigli per dei capelli sani). Sono danneggiati? Qui trovi una raccolta di acconciature romantiche semplici da realizzare.

Quali sono le pose da adottare? Le fondamentali sono tre: pancia in dentro, petto in fuori e spalle dritte (dai lo dicono ovunque, devi saperlo!). Il trucco nascosto che non conoscevi? Mento in su e occhi ben aperti (non troppo!).

Lo sguardo. Lo sguardo è tutto, in fotografia e nella vita. Come si valutano le persone? Dallo sguardo! Sorridi, ma non troppo!

Bene, ora che sai questi semplici trucchetti non ti resta che metterti in posa! Sorridi e.. seguimi sul mio canale Youtube Alice Cerea per scoprire tanti altri tutorial utilissimi!

Alla prossima!