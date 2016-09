Tantissimi consigli utili e prodotti da non perdere per idratare la pelle del viso e del corpo e rimettersi in carreggiata dopo l’estate.

Pronta a riiniziare alla grande? Pronta a concederti una remise en forme completa?

I dettagli a cui badare sono tanti: si parte dalle unghie fino ad arrivare ai capelli, passando per labbra, occhi e infine la pelle, il topic di oggi.

Guarda la tua pelle, come la trovi? Secca? Disidratata? Spenta? Non temere, dopo l’estate è perfettamente normale, basta qualche accorgimento e ritornerai a splendere. Oggi ti svelerò qualche consiglio utile per idratare la pelle del viso e del corpo.

Prima di tutto togliti dalla testa che le pelli miste/grasse non vadano idratate! Vanno idratate tanto quanto le pelli secche, solo con prodotti differenti.

Iniziamo dal viso. Idratare la pelle del volto è semplice, basta qualche accorgimento e una buona beauty routine. Ogni mattina lavati la faccia con una buona spazzola, prova Clarisonic. Successivamente applica una crema giorno (portala con te e riapplicala ogni 3 ore!). Alla fine della giornata rimuovi il make up con una buona acqua micellare, qui ti parlo dell’acqua micellare Garnier, ma se ami struccarti sotto la doccia il prodotto Nivea bye-bye panda eyes è l’ideale per te!

Struccata? Bene, ora concediti un bagno caldo e scopri il segreto per idratare la pelle in 15 minuti, rinascerai!

La tua pelle è troppo disidratata? Prova questo trattamento d’urto da fare in salone, ti bastano solo 10 minuti.

Passiamo ora alla pelle del corpo… come sta la tua abbronzatura? Il trucco per mantenerla perfetta è solo uno: idratare la pelle e rinnovarla. Come? Scrub e crema. Prova uno scrub corpo naturale a base di olio e zucchero di canna (evita il sale!). Risciacqua ed applica la crema corpo.

Qui ti do tantissimi consigli per una pelle perfetta, qui come re-idratare e rinforzare i capelli mentre qui ti svelo come rimettersi in forma dopo le vacanze.

Ti aspetto sulla mia pagina facebook alice cerea con tantissimi consigli utili.

Alla prossima!