I capelli lisci possono essere bellissimi, ma molte volte possono essere anche piatti e opachi. Come regalare una nuova vita alla nostra chioma e rivoluzionare il vostro look? Non è una mission impossible e bastano davvero pochi accorgimenti: quindi, dimentichiamoci quell’orribile effetto di capelli schiacciati contro la testa e scopriamo come dare volume ai capelli lisci in poche mosse!

Ecco quattro semplici step e alcuni prodotti da utilizzare per un look strepitoso: la prima regola per dare volume alla vostra chioma è di prestare attenzione allo shampoo e al balsamo utilizzato. Se non si possiedono prodotti specifici voluminizzanti, sono da preferire quelli con una texture leggere che non andranno ad appesantire il fusto.

Una volta scelti i prodotti migliori, occhio al lavaggio: l’effetto capelli-spaghetto è dovuto all’errore di applicare il balsamo troppo vicino al cuoio capelluto.

Il terzo step consiste nell’applicare due noci di schiuma voluminizzante sulle punte e far passare qualche minuto prima di passare alla fase di asciugatura. Se i vostri capelli sono fini e tendono ad appiattirsi, l’opzione migliore è quella di tenere per almeno 20 minuti dei bigodini grandi.

Quarto step, il diffusore! È estremamente importante utilizzarlo per asciugarli al meglio facendo mantenere al capello il volume.

Un consiglio in più? Dal parrucchiere non abbiate paura di scalare un po e dare qualche sforbiciata: questo non solo darà più volume ai capelli ma movimenterà l’intero look!