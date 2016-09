«Per portare i capelli lunghi non c’è un’età, quello che conta è la salute della chioma», dice l’hair stylist Marco Rizzi del salone Phyto Namu Hair a Milano. «Sdoganiamo il fatto che dopo i 50 sia obbligatorio tagliarli, l’importante è la disinvoltura, l’armonia e lo stile con il quale si portano. A volte si vedono alcune ragazze giovani che, con i capelli corti, sembrano più vecchie di trent’anni, e altre volte, invece, donne di una certa età estremamente attraenti con lunghezze lucide ed extra long».

Insomma, una vera e propria regola non c’è. Anche se, dopo i 55 anni, i tagli medi che non superano le spalle sono i più consigliabili. Con l’aiuto dell’esperto, abbiamo messo a punto il galateo per i capelli lunghi, con le regole e gli styling da seguire per non rischiare di essere fuori luogo. Se i corti richiedono visi particolari, anche i lunghi non sono banali come sembrano e hanno bisogno di essere sdrammatizzati o assecondati nel modo giusto.

- L’età non conta: l’importante è avere una chioma sana, corposa e brillante.

- Se avete il viso lungo: no al capello poco scalato e oltre lo zigomo.

- Se avete il viso tondo: sì alla riga definita e ai volumi accentuati nella parte alta.

- Per lunghezze XXL: l’alleato su un capello extra size è il ciuffo più corto laterale che può trasformarsi anche in una frangia.

- Nelle occasioni importanti: il raccolto è d’obbligo per rigore.

- Durante un meeting di lavoro: la coda è l’acconciatura più adatta, anche per un appuntamento galante.

- Per l’aperitivo: sì a un semi raccolto come l’half bun.

- Cena di gala: uno chignon pettinato.

- In palestra: uno chignon destrutturato se volete essere chic e non rinunciare a una nota di stile anche durante il workout.