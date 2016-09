Acconciature da Red Carpet con Courtney Sixx

Oggi in esclusiva per Glamour Italia la IT Girl di Hollywood Courtney Sixx, intervistata dalla nostra celebrity expert Kimberly Jesika, ci mostra step bystep come copiare 6 acconciature da red carpet sfoggiate da Kendal Jenner!

Nel mio precedente articolo Courtney Sixx ci svela anche come dare volume ai capelli lisci e renderli corposi per il successivo styling.

Ma ora passiamo alle 6 acconciature da Red Carpet illustrate step by step dalla bellissima Courtney!

Se utilizzate extension, applicatele subito, a partire dalla fronte verso la parte posteriore della testa, dividete i capelli in “strisce” e cotonateli alla base; una volta cotonati, lasciateli cadere in avanti. Terminata la cotonatura, applicate della lacca e spazzolate all’indietro, cosí da lasciare volume alla radice. Raccogliete i capelli in una coda di cavallo bassa, a seconda della lunghezza della coda, dividetela in sezioni utilizzando degli elastici e cotonando tra un elastico e l’altro. Fissate con della lacca. A questo punto ricoprite gli elastici con delle strisce di nastro, che fisserete sul retro della coda con delle mollette

Fate una riga centrale dividendo i capelli dalla fronte fino alla nuca, fate due code di cavallo strette e alte e cotonatele per un paio di centimetri vicino agli elastici. Dividete una coda in due parti, avvolgetele l’una attorno all’altra e quindi intorno al nodo, fissando lo chignon con delle mollette. Allentate lo chignon così da ottenere un effetto spettinato, ripetete sul lato opposto. Sulla riga centrale applicate una decorazione gioiello dal mood esotico (Io ho usato una cavigliera da Forever21). Fissare il tutto con della lacca.

A partire dalla fronte verso la parte posteriore della testa, dividete i capelli in “strisce” e cotonateli alla base; una volta cotonati, lasciateli cadere in avanti. Terminata la cotonatura, applicate della lacca e spazzolate all’indietro, cosí da lasciare volume alla radice, poi raccogliete i capelli in una coda di cavallo alta e stretta. Attorcigliate la coda con la mano sinistra, appoggiate il pollice della mano destra alla base della coda, quindi avvolgete il torchon attorno al pollice; fissate lo chignon così ottenuto con delle forcine, poi allentate un po’ per creare l’effetto spettinato. Spruzzate lacca a volontà. Applicate delicatamente una frangia posticcia facendola cadere sulle sopracciglia.

Fate una riga centrale sulla parte anteriore del capo. Per creare questo chignon occorrono: una base per chignon da dividere in due metà e delle extension del colore della vostra base (non delle lunghezze). Raccogliete i capelli in una coda bassa, quindi in uno chignon, che fisserete con delle forcine. Ricoprite le due metà sopra descritte con le extension, e fissatele alla nuca creando una sorta di ventaglio per dare allo chignon massima ampiezza. Fissate con delle forcine e spruzzate con della lacca.

Portate in avanti una sezione di capelli dalla parte superiore del capo, poi spruzzate con acqua e gel (Paul Mitchell Super Sculpt). Fate una riga laterale e posizionate delle clip a coccodrillo da ogni lato, a circa due cm di distanza tra loro. Si formeranno naturalmente delle onde. Asciugate con il phon, rimuovete delicatamente le clip, fissate con la lacca.

Cotonate i capelli umidi alla radice, spruzzate con gel e acqua così da diluire la densità del gel (L’Oréal Wet Denomination Extreme Splash). Spazzolate i capelli all’indietro a partire dalla fronte (utilizzare un pettine a denti sottili per sollevare e spingere i capelli ai lati un po’ indietro) quindi fissateli con delle clip a coccodrillo. Una volta asciugato il gel, rimuovete le clips.

Ringrazio di cuore Courtney Sixx per averci mostrato come realizzare queste acconciature da red carpet. Avete intenzione di provarne qualcuna?

A presto! Valeria, Coco et La vie en rose Moda & Beauty