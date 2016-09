Capelli: tutti i colori d’autunno

/ -

































































































































I catwalk, si sa, in fatto di hair color non offrono spunti fondamentali. A parte Balmain, che ha dato una chiara indicazione questo autunno facendo sfilare modelle tutte con la stessa parrucca biondo cenere, in genere chi sfila mantiene il proprio colore. Ad esempio, per Versace Maria Carla Boscono ha sfoggiato la propria chioma nera e Gigi Hadid bionda. Ma uno spunto, un’idea, un flash possiamo catturarlo. Perché ammetiamolo, questa è la stagione in cui prende la voglia di cambiare taglio e colore e spesso non sappiamo regolarci. Ecco, da questo punto di vista dare un’occhiata alle teste in passerella può essere un valido aiuto.

Ad esempio, quel punto di ramato della modella da Anna Sui, la chioma rosa fluo di Ermanno Scervino o quella biondo frost di Giamba. Il castano caldo delle modelle di Ralph Lauren e il nero corvino di N.21. O il biondo di Balmain, dicevamo o il castano con riflessi ciliegia visto in passerella da Elie Saab. Non resta che scegliere sfogliando la gallery.

