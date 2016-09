Dopo avervi parlato della coda bassa e delle sue sfiziose varianti, voglio farvi scoprire un’altra delle novità Capelli Autunno Inverno 2016/2017, il nodo! L’abbiamo ammirato sulle passerelle, il nodo è una variante irriverente del solito chignon: spettinato o pulito e ordinato, l’importante è che si faccia notare!

E quando pensavate che le stranezze in fatto di capelli fossero finite, ecco che arriva lui, il nodo! Non solo il nodo è una soluzione per le situazioni d’emergenza in cui non si ha tempo di lavare i capelli (ammettiamolo, abbiamo fatto tutti almeno una volta lo chignon o la coda tattica!), ma si presta bene anche per un‘occasione speciale, in alternative alle solite acconciature, il figurone è assicurato!

Non ci sono regole specifiche, serve solo tanta fantasia, le varianti sono infinite. Derek Lam ci propone una versione molto (forse fin troppo) spettinata, come anche la proposta di Ann Demeulemeester, forse leggermente meno disordinata e un po’ più elaborata, prevede due o più nodi e una coda finale. Tory Burch opta per un grande nodo spettinato all’altezza della nuca, fermato da forcine.

La proposta di Marchesa è più romantica ma anche essa dall’aspetto un po’ disordinato, tanti nodi sono intrecciati fra loro per formare uno chignon. Anche Cèline opta per due nodi intrecciati tra loro poco più sopra della nuca che formano insieme uno chignon, con ciuffi di capelli che strategicamente escono fuori da più lati dell’acconciatura. Un’ulteriore soluzione sarebbe quella di realizzare un grande nodo, fermare dietro i capelli con dei ferretti (che non devono notarsi) e lasciare il resto dei capelli sciolti.

Cosa ne dite di questa novità capelli Autunno Inverno 2016/2017? Qual è la vostra versione preferita?

Buona acconciatura e… love yourself!

Giulia C.