Non è un mistero il fatto che l’aspetto dei capelli è uno dei problemi che maggiormente preoccupa le donne, poiché rappresenta uno degli elementi più affascinanti e attraenti che abbiamo. Tutte desideriamo capelli sani, splendenti, lucidi, voluminosi e pieni di vita, ma per ottenerli è necessario seguire alcuni tips. Quando i capelli sono troppo lisci e fini, ottenere questo risultato tanto desiderato diventa molto difficile ma non impossibile.

Come dare volume ai capelli lisci: se hai i capelli molto fini, oltre ad essere completamente lisci, e desideri dargli volume ed un aspetto sano, è necessario seguire alcuni semplici suggerimenti nelle varie fasi della vostra haircare routine:

1.Come lavare i capelli lisci per dargli volume

Utilizzate prodotti che contengano componenti come la lecitina di soia, il collagene o la cheratina. Essi contribuiscono ad aumentare lo spessore dei capelli e, quindi, aiutano a migliorare il loro aspetto. Se avete i capelli grassi e anche molto fini, scegliete prodotti con pantenolo. Sia lo shampoo che il balsamo devono essere molto delicati. Quelli realizzati con erbe naturali e proteine sono particolarmente consigliate in questi casi, perché aiutano a mantenere più puliti i capelli grassi che spesso risultano più appesantiti.

2. Come asciugare e pettinare i capelli lisci per ottenere più volume.

Oltre a prestare la massima attenzione ai prodotti che utilizzerete per lavare i vostri capelli, è importante asciugarli e acconciarli nel modo corretto. Una volta che i capelli sono districati dopo averli lavati, il modo più efficace per asciugarli è a testa in giù. Prendete l’asciugacapelli e dirigete l’aria sulla radice dei capelli aiutandovi con le mani per dare il volume tanto desiderato. Per avere ancora più volume è possibile aiutarsi con una spazzola rotonda. Per fissare l’effetto ottenuto, utilizzate una lacca di buona qualità e spruzzatela sempre a testa in giù passando le dita tra i capelli.

