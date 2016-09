L’acconciatura giusta per ogni scollatura

/ -













































































































Abiti da gran sera con scollature ampie sulla schiena, monospalla o con décolleté profondi magari fino in vita o più accollati. Ma anche abiti da giorno, magari camicette o dolcevita. Come portare i capelli per non apparire “troppo”? Abbiamo chiesto a un esperto, l’hair stylist Sauro Sartorel, Global Fashion Ambassador L’Oréal Professionnel in questi giorni alle prese con i look delle star al Festival di Venezia.

Acconciatura e scollatura dell’abito: quanto l’una influenza l’altra?

«È senza dubbio la scollatura che influenza la tipologia di acconciatura, i capelli possono bilanciare scollature esagerate o slanciare la figura nel caso di abiti molto accollati».

Con scollatura all’americana o comunque accentuata che copre il collo, anche in parte… è d’obbligo il raccolto?

«Un abito accollato esige il raccolto, assolutamente, i capelli sciolti su un abito accollato rischiano di appesantire la figura e renderla goffa. Per Matilde Gioli a Venezia, ad esempio, Matteo Pasinato per L’Oréal Professionnel ha realizzato una coda alta che lasciasse libero il collo e il viso a fronte di un abito molto accollato».

Con scollatura monospalla?

«Anche per le scollature asimmetriche vale il principio dei volumi da controbilanciare, una coda laterale o uno raccolto spostato dalla parte più scollata dell’abito possono addolcire le forme. Se pensiamo all’abito che ha indossato Cecile de France a Venezia, l’acconciatura laterale ha controbilanciato il dettaglio asimmetrico dell’abito».

Se il punto focale dell’abito è la schiena, con ampia scollatura, la parte posteriore dell’acconciatura deve essere valorizzata? Meglio sciolto o raccolto?

«Assolutamente il focus è spostato sulla schiena e quindi anche per la parte hair è necessario adeguarsi. La scelta di realizzare un raccolto o di lasciare i capelli sciolti dipende soprattutto dal tipo dell’abito, se sul davanti è accollato un raccolto sarà perfetto, nel caso di un abito molto scollato sul davanti invece, è preferibile lasciare ciocche libere sul davanti. Sophie Turner, preparata da Maurizio Gaudino per L’Oréal Professionnel, sempre a Venezia, aveva delle onde glamour che mascheravano l’ampia scollatura sulla schiena».