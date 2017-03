Lo scorso week end sono stata ospite di Biolage presso lo stand di Cosmoprof 2017, per l’occasione è stata ricreato un salone dedicato ad accogliere clienti e blogger, assieme a me altre esperte del settore per scoprire la nuova gamma di prodotti R.A.W. comprensiva di ben tre linee specifiche per ogni tipo di capello.

R.A.W (Real, Authentic, Wholesome) sta appunto a significare reale, autentico ed originale prendendosi “semplicemente” cura dei propri capelli. I capelli sono uno dei punti forti della nostra bellezza, riescono a cambiare forma al nostro viso e, se non curati con i giusti prodotti possono perdere quella luce propria che tanto cerchiamo di tutelare.

Per questo motivo, Biolage e la nuova gamma di prodotti R.A.W., insieme agli stylist professionisti presenti a Cosmoprof, ci hanno insegnato a prenderci cura della nostra chioma, a casa come in salone. Grazie a trattamenti haircair realizzati con nuove formule di origine naturale dalle elevate performance e dal profumo inebriante che dura sul capello per giorni.

CAPELLI LUMINOSI E FORTI, IDRATATI E STOP EFFETTO CRESPO: RISULTATI VISIBILI IN UNA SOLA APPLICAZIONE

Un trattamento personalizzato, in salone, una volta effettuata la personale diagnosi del capello, Sono tre le maschere Biolage R.A.W.:

1) Re-Bodify Me: Il trattamento adatto ai capelli sottili che necessitano di volume, con sedano nero, kiwi, zenzero e argilla bianca.

2) Re- Hidrate Me: per capelli stressati e disidratati un trattamento a base di burro di Karité , argilla di lava del Marocco e Guscio di Quinoa.

3) Re-Hab Me, un mix di bacche di Goji, Yucca, Cera d’api e argilla bianca per dare luce e forza al capello. Ideale per i capelli colorati.

La chicca è il nuovo Olio Biolage R.A.W. 100% naturale. Multiuso, mix di Oliva, Girasole e Finocchio. Ideale qualche goccia mixata alla maschera, su capello asciutto o bagnato. Ideale anche per la pelle secca delle mani.

La Gamma prodotti Biolage R.A.W. è realizzata con packaging riciclati e ricicalbili nel vero rispetto dell’ambiente, in un mood più naturale possibile. Il prodotto è formulato dal 70-100% con ingredienti di origine naturale, senza parabeni, siliconi e solfati; biodegradabili al 99%.

E tu? Cosa stai aspettando per catapultarti nel mondo Biolage? Curando la salute dei tuoi capelli e del tuo pianeta!

