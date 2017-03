Ecco la gamma Raw di Biolage: una linea tutta green

In occasione del Cosmoprof, sono stata invitata da Biolage a provare i nuovissimi prodotti Raw.

La prima cosa che mi ha colpito è il salone allestito all’interno della fiera, per due diversi motivi.

Tutto è stato completamente realizzato con materiali riciclati come cartone e legno. Le pareti decorate con licheni vivi, che non solo trasmettono l’idea green che è il cuore della nuova linea Raw di Biolage, ma che assorbono anche l’umidità nell’ambiente.

Inoltre, il salone diventa un luogo di interazione tra accociatore e cliente e una vera e propria esperienza di benessere. Il progetto Salon Emotion infatti vuole portare una ventata di modernità del classico parrucchiere elevando a un piano superiore il rapporto tra parrucchiere e cliente.

In questa oasi verde ho avuto l’opportunità di conoscere i prodotti RAW (Real, Authentic, Wholesome). Una linea che sottolinea l’importanza di condurre una vita sostenibile, sia per il benessere della propria persona, che per la salvaguardia dell’ambiente.

I prodotti Biolage RAW infatti, sono creati con ingredienti di origine naturale, sono altamente biodegradabili, non contengono solfati, siliconi, parabeni nè coloranti artificiali. Anche le confezioni che li contengono sono biodegradabili e realizzate nel rispetto dell’ambiente.

Dopo aver esaminato i miei capelli, uno specialista Biolage mi ha consigliato i prodotti RAW più adatti a me: Nourish, per capelli secchi e opachi. Si tratta di: shampoo a base di quinoa e miele e conditioner a base di argilla bianca o olio di cocco. Per finire ho applicato una maschera riparatrice a base di argilla.

La gamma Biolage RAW inoltre propone Recover, per capelli stressati e sensibilizzati e Uplift, per capelli fini e senza volume.

Il risultato finale è stato splendido: una chioma nutrita, sana, splendende, e per nulla appesantita. Non vedo l’ora di coccolarmi ancora con questa nuovissima linea green che mi ha piacevolmente sorpresa.