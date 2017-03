Amiche ricce, questo articolo è per voi! Oggi, mi sono fatta aiutare da una mia cara amica per scoprire il segreto di bellezza della sua chioma riccia, vaporosa e definita! Chi meglio di una riccia con tanti anni di esperienza nella cura dei suoi capelli, può sapere come gestirli al meglio? Un riccio ben gestito può essere molto affascinante, quindi ecco qualche tips per ottenere una bellissima chioma riccia.

1. Usa shampoo e balsamo specifici per capelli ricci, con effetto anticrespo. Se le lisce possono usare qualsiasi tipo di shampoo esistente in commercio e non notare particolari differenze, per le ricce il discorso è diverso! Lo shampoo e il balsamo sono importantissimi! Trovare lo shampoo giusto per te significa rendere il capello più facilmente gestibile, e i prodotti che applicherai prima di procedere con l’asciugatura attecchiranno meglio!

2. Pettina i capelli solo da bagnati. Puoi pettinarli sotto la doccia, o prima di asciugarli, ma l’importante è che siano ancora bagnati e puliti. E’ necessario effettuare questo step prima di applicare la schiuma o un altro prodotto per lo styling.

3. Applica la schiuma prima di asciugarli. Il segreto è applicare la schiuma a testa in giu, in modo omogeneo, procedendo per piccole zone, e soprattutto “strizzando” il capello con la mano, con un movimento dal basso verso l’altro. Vedrai la differenza!

4. Asciuga i capelli a testa in giù, con l’aiuto di un diffusore. E’ importantissimo assicurarsi di aver asciugato completamente tutta la chioma a testa in giù, prima di risalire in posizione eretta. Se i capelli non sono ben asciutti, e non hai effettuato bene questo passaggio, appena tornerai “a testa in sù” la chioma perderà moltissimo volume, perché il riccio subirà l’effetto della forza di gravità.

5. Un metodo alternativo e senza calore? Il plopping! Negli ultimi mesi ha spopolato sul web questo metodo di asciugatura per capelli mossi o ricci, che permette di eliminare l’effetto crespo in modo naturale. Dopo aver lavato e tamponato i capelli, applica una crema anticrespo per capelli ricci su tutta la chioma, e poi munisciti di una maglietta! A testa in giù, devi appoggiare i capelli sulla maglietta, e avvolgerla intorno alla testa come se fosse un turbante (vedi foto).

Successivamente, dovrai tenere la maglietta per circa 3 ore, e poi procedere con l’asciugatura classica. Se non vuoi tenere i capelli bagnati per tutto questo tempo, puoi attendere 30 minuti e procedere con l’asciugatura. L’effetto sarà stupefacente!

