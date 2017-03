Biolage R.A.W.: un tuffo nel benessere!

Ciao ragazze, oggi vi racconto della mia beauty experience personalizzata insieme a Biolage R.A.W., la gamma di trattamenti professionali haircare sostenibile ed ispirata alla natura.

Il mio viaggio nella bellezza ha avuto come scenario il Cosmoprof di Bologna, la fiera internazionale giunta quest’anno alla 50esima edizione ed è stata una full immersion sensoriale nel fantastico mondo R.A.W, che non è solo una nuova gamma di prodotti, ma una filosofia di vita, incentrata su uno stile di vita sano e naturale.

R.A.W. sta infatti per Real, Authentic, Wholesome: tutti i prodotti sono composti da ingredienti di origine naturale di riconosciuta efficacia, senza siliconi, solfati, parabeni e coloranti artificiali. Sono altamente biodegradabili, al 99%, per cui vengono rapidamente eliminati e non arrecano danni all’ambiente.

Ogni singolo flacone di Biolage R.A.W. è costituito da plastica riciclata e ricorda nel packaging i succhi e i centrifugati che si trovano al supermercato.

Il viaggio nel benessere di Biolage R.A.W. parte infatti dall’interno, perché un capello sano deve avere come base di partenza un’alimentazione corretta, ricca di frutta, verdura e cereali integrali.

Io e le altre beauty reporter siamo state accolte da un piccolo ma meraviglioso buffet, pieno di quegli ingredienti che sono anche i protagonisti dei prodotti R.A.W: centrifugati e succhi detox, come il latte di cocco e il succo di kiwi, bicchierini di cous cous e quinoa con verdure, spiedini di verdure, zenzero candito e tanti dolcetti senza burro, additivi o OGM.

Soddisfatto il primo senso, il Gusto, siamo passate all’interno dello stand, dove ci aspettava un tripudio di colori, il verde al primo posto, a ricordarci che stavamo per immergerci completamente in un universo green. Poi tante bottiglie e barattolini contenenti gli stessi nutrienti così importanti per il nostro benessere, e anche spezie e piantine aromatiche: una delizia per gli occhi, per gratificare anche il secondo senso, la Vista.

Ma il bello arriva dopo, quando i professionisti Biolage hanno iniziato il trattamento per i nostri capelli, inebriandoci di profumi fantastici e coccolandoci con massaggi e attenzioni, soddisfacendo così altri due sensi, olfatto e tatto.

Il bravissimo Andrea Graci nel mio caso ha utilizzato shampoo e balsamo nutrienti, perchè i miei capelli, soprattutto sulle punte erano molto secchi e sfibrati. Lo shampoo Nourishing al guscio di quinoa e miele ha un’azione lucidante e ripristinante, come anche il balsamo della stessa linea, a base di olio di cocco e argilla bianca. Come ultimo tocco l’olio Replenish, una miscela a base di sei tipi di olio, oliva, semi di girasole, borragine, cisto, rosmarino e finocchio, che ha lasciato i miei capelli lucidi e setosi, bellissimi e meravigliosi da toccare.