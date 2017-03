Biolage R.A.W: la mia esperienza sensoriale al Cosmoprof

In occasione del Cosmoprof di Bologna, ho avuto l’occasione di scoprire da vicino una nuova linea haircare che mi ha rapito il cuore. Di cosa sto parlando? Di Biolage R.A.W, una linea che sposa l’etica del green in tutto e per tutto: Real Authentic Wholesome. Prodotti senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti artificiali, formule biodegradabili fino al 99% e deliziosi packaging di plastica riciclata al 100%.

Uno spazio all’interno della fiera nel quale mi sono completamente immersa nel mondo del brand in cui si percepiva nell’aria amore per gli ingredienti naturali e per la cura del capello.Curiose di scoprire tutto sul mio trattamento personalizzato?

Biolage R.A.W: tutto sui prodotti utilizzati per il mio trattamento

Per la mia esperienza mi sono lasciata coccolare dalle mani esperte di Maria Luciani, che dopo aver applicato sulle mie lunghezze l’olio Biolage R.A.W. Replenish Oil Mist e averlo lasciato agire per qualche minuto, ha poi eseguito un massaggio per far assorbire meglio il tutto. Cosa mi ha stupito più di questo prodotto? La sua versatilità: non è adatto solamente a rendere i capelli più districabili, lisci e luminosi ma perfetto anche per profumatissimi massaggi per il corpo.

Lo shampoo che abbiamo scelto per il lavaggio invece, è il Recover Shampoo arricchito con estratto di bacche di goji e yucca in grado di regalare lucentezza e coprire i segni dei miei capelli che risentivano dello stress delle tinte.

Infine non poteva mancare il balsamo: il Recover Conditioner della stessa linea dello shampoo, che ha contributo a rendere i miei capelli ancora più morbidi e super profumati.

Il risultato finale? Dei capelli rinati, morbidissimi e con i riflessi ravvivati. Insomma, una esperienza che mi ha soddisfatto appieno essendo un’amante di uno stile di vita sano, non solo a tavola e in palestra ma anche per quanto riguarda il mondo della cura del nostro corpo!