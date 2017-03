Biolage R.A.W.: la mia beauty experience al Cosmoprof

La sveglia presto non è mai una cosa piacevole, sopratutto se di venerdì 17. Ma se hai un treno per Bologna che ti porta direttamente al Cosmoprof…allora non puoi che alzarti con un sorriso.

Arrivata, la mia prima tappa è stata lo stand di Biolage. Uno stand che rispecchia del tutto la loro ricerca accurata e perfettamente in stile green dei prodotti R.A.W.. Un espositore dai dettagli in legno, con delle piantine a decorare il tutto, proprio per richiamare la loro ricerca e attenzione alla natura.

I prodotti Biolage R.A.W. infatti sono dei trattamenti professionali haircare di origine naturale, senza siliconi, solfati e coloranti artificiali. Anche i flaconi sono costruiti con plastica riciclata. Questo permette, una volta che il flacone è terminato di poterlo riutilizzare ancora, non una ma più volte.

Perché stare attenti alla natura e offrire risultati professionali e decisamente ottimi (posso assicurarlo per esperienza personale), si può!

Ma cosa significa di originale naturale? Per Biolage un ingrediente è di origine naturale se conserva più del 50% della sua struttura molecolare originale, derivata dalla sua fonte vegetale o minerale.

Ma torniamo al Cosmoprof. La mia hair experience mi ha consentito di provare direttamente la linea di Biolage R.A.W.

Dopo una consultazione sul mio capello con un professionista, mi è stato fatto provare un trattamento di Biolage R.A.W. UPLIFT shampoo e conditioner. Prodotti con estratto di sesamo nero e pompelmo. Perfetti per i capelli fini, come i miei, andando a dare volume senza appesantirli.

Un’esperienza sicuramente piacevole ed efficace. I miei capelli infatti erano morbidi e voluminosi già subito dopo il primo trattamento. Non vedo l’ora di ripetere il tutto direttamente a casa.

Scopri tutta la linea BIOLAGE R.A.W. direttamente sul sito ( QUI ). Troverai tutti i prodotti e potrai cercare quelli più adatti al tuo capello!!

Alla prossima

Valentina

WWW.VALENTINASALVIATI.COM