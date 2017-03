Biolage: quando la natura si trasforma in prodotti per capelli

Quando si dice che c’è sempre una prima volta! Ho dovuto attendere Glamour per vedere in anteprima il magico mondo del Cosmoprof di Bologna, il salone della Cosmesi più importante in Italia.

Venerdì 17 marzo, sono stata invitata assieme ad altre meravigliose beauty reporter per una fantastica esperienza di Global Beauty, nello stand di L’Oréal Professionnel e Biolage ed oggi vorrei appunto parlarvene. Una nota importantissima da evidenziare è che il progetto SALON EMOTION della divisione L’Oréal, a distanza di due anni dalla sua start up, è diventato eco-sostenibile, proprio in occasione del lancio di questi prodotti completamente naturali. Chi mi segue lo sa quanta attenzione, come donna e mamma, io dedichi a questo argomento. Al Cosmoprof sono entrata in un vero Salon Emotion Green, creato con i valori della linea Biolage R.A.W.

Ma che cosa significa R.A.W? Letteralmente Real, Authentic, Wholesome che si può tradurre con lo slogan professionale per natura, onesta per scelta. Professionale per natura in quanto tutte le formule contengono dal 70% al 100% di ingredienti di origine naturale e sono privi di solfati, parabeni, siliconi e coloranti artificiali. La detersione e il trattamento dei capelli sono garantiti dalla presenza di tensioattivi ed emollienti di origine vegetale e da argille, cere ed olii naturali per un risultato senza paragoni. La gamma di prodotti viene definita ONESTA PER SCELTA in quanto le formule sono state elaborate con una grande attenzione alla loro eco-compatibilità e ciascun flacone di prodotto è stato ideato per essere costituito anche da materiale plastico riciclato (PCR) e riciclabile. Il risultato è quello di ridurre al massimo l’impatto ambientale e rispettare il pianeta. Ma venerdì scorso non è stato solo un momento di conoscenza di un nuovo prodotto: sono state anche ore di grande relax, durante le quali ci hanno letteralmente coccolate. Mi hanno condotta nell’area Diagnosi dove l’hairstylist ha fatto una diagnosi del mio capello che essendo mesciato ha bisogno di essere nutrito. Mi hanno offerto una tisana detox e mi hanno condotta in una esperienza sensoriale magica facendomi conoscere le texture profumate e golose dei nuovi prodotti. Al lavatesta, dopo un massaggio assai rilassante, l’hairstylist mi ha lavato la testa e iniziato a detergere con i prodotti più adatti al mio capello: Argilla , Burrò di Karitè , Cera D’api e Zenzero. Poi mi hanno condotta della zona Blow Dry, asciugatura e messa in piega: il mio capello era visibilmente più nutrito e voluminoso. A fine experience ho fatto ovviamente un selfie nell’apposita Selfie Mirror , un monitor interattivo che una volta fatto lo scatto lo stampava.

E, per chiudere il tutto, non è certo mancato il momento di make-up con la cosmesi di Nyxcometics. Potevo chiedere di più? Sì, mi hanno addirittura regalato un buono per un’esperienza da vivere nel punto L’Oréal Professionnel più vicino a casa mia, ma questo ve lo racconto la prossima volta.

A presto.