Omega 6 e 9: perché fanno bene ai capelli e dove trovarli

Meno conosciuti rispetto ai più “celebri” Omega 3, gli acidi grassi essenziali Omega 6 e 9 giocano un ruolo altrettanto fondamentale per la salute. Fungono infatti da scudo proteggendo l’organismo, apportando, al tempo stesso, numerosi benefici anche a pelle e chioma in caso di disidratazione e capelli secchi, deboli e sfibrati. Si definiscono tuttavia “essenziali” perché non possono essere sintetizzati dall’organismo e devono essere necessariamente introdotti dall’esterno. Ecco su cosa puntare per assicurarsene un costante apporto.

OMEGA 6: A COSA SERVONO, DOVE SI TROVANO

Rientrano tra i componenti delle membrane cellulari e sono necessari per la corretta funzionalità di tutti i tessuti. Oltre che per lo sviluppo cerebrale, la presenza di acidi grassi Omega 6 è essenziale per il mantenimento della barriera idrolipidica della pelle. Una loro carenza nell’organismo può comportare un’eccessiva disidratazione cutanea, con conseguente secchezza, sviluppo di dermatiti e forfora a livello del cuoio capelluto, nonché fragilità capillare. Assumere regolarmente Omega 6 diventa fondamentale, quindi, anche per la salute dei capelli, al fine di garantire una costante idratazione del cuoio capelluto e avere capelli più sani, che non si spezzano e con lucentezza e morbidezza naturali. Gli alimenti che garantiscono il miglior apporto di Omega 6? Soprattutto quelli di origine vegetale, come noci, grano, girasole, olio di soia, olio di lino, olio di borragine, olio di ribes nero, olio di argan e olio di enotera, ma anche alimenti di origine animale come carne, tuorlo d’uovo e pesce azzurro.

OMEGA 9: A COSA SERVONO, DOVE SI TROVANO

Presenti principalmente nell’olio di oliva (sotto forma di acido oleico), gli Omega 9 sono acidi grassi insaturi particolarmente utili per ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Svolgono infatti una potente azione antiossidante a 360 gradi sull’organismo, in grado di contrastare l’attacco dei radicali liberi e il conseguente processo di invecchiamento. Determinanti, quindi, per la loro funzione equilibrante anche della cute e del cuoio capelluto, gli Omega 9 si trovano anche nell’olio di sesamo, nell’olio di semi di camelia, nell’olio di palma, nell’olio di colza, nell’olio di semi di girasole, nell’olio di mandorla, nell’olio di argan, nell’olio di avocado, nell’olio di arachidi, nell’olio di nocciole, nell’olio di soia. Una percentuale di acidi grassi Omega 9 è presente poi nel latte, nella senape, in pesci come salmone, pesce spada, tonno e, in minime quantità, nei semi di zucca, nelle nocciole, nei semi di lino, nelle mandorle, nel burro di arachidi, negli anacardi, nei semi di sesamo, nei pinoli, nel cacao in polvere, oltre che nell’olio di borragine.

