I miei prodotti preferiti per proteggere i capelli dalla piastra

Il calore del phon e della piastra, se usati tutti i giorni, può rovinare i capelli, ma oggi vi propongo i miei termoprotettori preferiti che ho selezionato per voi!!

Una piega bella e perfetta, come quando usciamo dal nostro parrucchiere di fiducia, è ciò che ogni donna sogna! Spesso ci piace cambiare look proprio partendo dai capelli.

Phon, piastre e styler ci vengono in nostro soccorso, ma è importante al tempo stesso, proteggere i capelli dal calore di questi dispositivi. Il calore crea dei microdanni alla nostra chioma e con il passare del tempo ecco che compaiono le tanto temute doppie punte; ma non solo: il calore è anche causa di capelli fragili e mancanza di luminosità. Per questo le proposte del momento permettono di coniugare bellezza e salute, stile e innovazione per capelli luminosi e in piega impeccabile per tutta la giornata. Il merito va alle ultime scoperte tecnologiche come sensori che stabiliscono la giusta temperatura e materiali che trasferiscono la cheratina sulle chiome. Le spazzole donano un effetto liscio senza aggredire le lunghezze e i nuovi asciugacapelli diventano veloci e precisi.

Ecco allora il primo consiglio: credo fermamente che usare anche un termoprotettore da applicare sui capelli bagnati, prima dell’asciugatura con il phon e non solo prima della piastra o del ferro, possa davvero fare la differenza sui danni che vedrete e sulla salute della chioma: ricordatevelo!

Ecco i migliori termoprotettori scelti da me per voi:

- SATINWEAR di REDKEN: si tratta di una lozione termo attiva che dona luminosità e morbidezza; apporta maneggibilità ed un incredibile effetto seta; protegge e disciplina senza appesantire il capello. É un prodotto da utilizzare sempre prima del phon. Perfetto per un look naturale ed indicato per capelli che necessitano protezione ed extra nutrimento.

- Siero per le punte alla Pro keratina Steam Pod – L’oreal : Questo siero protegge la fibra dei capelli durante lisciatura ed aiuta alla sua riparazione, soprattutto sulle punte dei capelli che sono maggiormente esposte ai danni, avvalendosi delle proprietà della pro-keratina, un mix di cheratina e proteine, componente fondamentale dei nostri capelli.

- Spray districante – Mythic Oil: L’emulsione in olio senza risciaquo Mythic Oil districa i capelli e dona fluidità, morbidezza e movimento ai capelli. Adatto a tutti i tipi di capelli, lo spray districante Mythic Oil è arricchito con estratto di osmanto e olio essenziale di zenzero, per brillantezza e una capigliatura luminosa e sensuale. Da applicare dopo lo shampoo sui capelli umidi per un effetto districante istantaneo. Non risciacquare ed effettuare la messa in piega.

- Palette Spray protezione di Testanera: styling spray heat protect garantisce ai tuoi capelli protezione fino a 220° dal calore di phon e piastra. Protegge i capelli dalla perdita d’idratazione e assicura massimo controllo, minimizzando l’increspatura per 24 ore.

- GHD STYLE straight & smooth spray normal/fine : Prodotti per capelli di GHD. STRAIGHT & SMOOTH SPRAY. Spray levigante che aiuta ad ammorbidire e controllare l’ increspamento del capello normale e sottile dando un look pulito e duraturo.

- Kérastase Discipline Keratin Thermique Creme : ripara e protegge i capelli, contribuendo a domare le chiome indisciplinate. Il trattamento senza risciacquo funziona per lisciare i capelli e prevenire gli effetti dell’umidità, mentre uno strato protettivo esterno trattiene gli ingredienti attivi per ottimizzarne la riparazione. Assicurandovi una protezione contro il calore dello styling, i capelli diventeranno lisci e senza effetto crespo.