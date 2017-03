Hair Experience #liveraw con Biolage al Cosmoprof di Bologna

Venerdì sono stata ospite di Biolage al Cosmoprof di Bologna e sono stata super coccolata dal loro staff. Mi hanno realizzato shampoo e piega presso il loro stand e sono rimasta davvero molto soddisfatta del risultato di cui vi parlo subito!

Appena arrivata sono rimasta folgorata dalla bellezza dello stand, tutto green in linea con il brand: pareti rivestite di muschio e arredamento eco-friendly.

Ho conosciuto Maria, l’hair stylist che mi ha seguita per il trattamento. Dopo avermi fatta accomodare al lavatesta, ha analizzato i miei capelli per capire quali prodotti fossero i più adatti al mio tipo di cute e di capello. I miei capelli sono molto fini e ho bisogno di un prodotto che li idrati ma al tempo stesso non li appesantisca. I prodotti Biolage giusti per me sono quelli della linea Uplift di R.A.W.

Maria ha deciso di iniziare subito dalla maschera: si avete capito bene perchè applicata su capello asciutto, viene assorbita maggiormente e risulta più efficace. Quella perfetta per me è la Re-Bodify Clay Mask, a base di estratto di zenzero e argilla bianca, che dona struttura a capelli fini e con poco volume.

La maschera va lasciata in posa per 5 minuti e ne ho beneficiato grazia a un massaggio delicato e rilassante per il cuoio cappelluto. Mi ha massaggiato anche le mani, utilizzando il Replenish Oil-Mist. Pensato per tutti i tipi di capelli, ma adatto a tutto il corpo, è formato da un mix di oli di oliva, semi di girasole, borragine, cisto, rosmarino e finocchio che si è asciugato molto velocemente e ha reso le mie mani morbidissime!

Terminato il tempo di posa siamo passati allo shampoo e al balsamo, sempre della linea Uplift. Il primo è con estratto di sesamo nero e di pompelmo, il secondo è a base di kiwi e argilla bianca. Già durante il risciacquo, ho iniziato a sentire i miei capelli diversi: più leggeri e soprattutto pulitissimi.

Ne ho avuto poi la conferma quando, passate alla piega, ho visto e apprezzato il risultato finale.

Sono davvero molto soddisfatta del risultato, i miei capelli sono molto più leggeri, morbidi e setosi. Di sicuro acquisterò questi prodotti e continuerò ad usarli anche a casa!

Se volete scoprire di più sui prodotti Biolage cliccate QUI per visitare il loro sito

Se questo articolo vi è piaciuto, mettete mi piace e continuate a seguirmi per non perdervi i prossimi post!

Instagram @martaassi

Facebook Marta Assi

Blog martaassi.wordpress.com