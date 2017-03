Cosmoprof di Bologna: la mia Hair Experience #liveraw con Biolage

BIOLAGE, professionale per natura, onesto per scelta! Sono stata nel salone BIOLAGE al cosmoprof di Bologna e vi voglio raccontare di questa nuova linea RAW.

Raw sta per: Real Authentic Wholesome.. è un’innovazione alla quale una volta provata non potrete più farne a meno.. Unisce la capacità di donare ai vostri capelli tutto ciò che avete sempre desiderato ma allo stesso tempo facendo molta attenzione alla cura dell’ambiente! È una gamma di trattamenti Haircare che sposa il concetto “fell good – look good – do good”, io credo che nel nostro piccolo possiamo sempre cercare di aiutare a non inquinare il pianeta in cui viviamo e a rispettarlo, e perché non iniziare a farlo anche quando ci prendiamo cura di noi, o addirittura quando vogliamo coccolarci?

Con BIOLAGE Raw ora si può, rappresenta un ideale equilibrio tra la natura, la salute e la bellezza, scoprendo nuove formule tutte di origine naturale.

Ho testato sui miei capelli la linea UPLIFT (per capelli fini e piatti) e vi devo confessare che è stata un’esperienza sensoriale, i profumi di questi prodotti mi hanno rapita e portata in viaggio per il mondo! Questa linea contiene Sesamo nero e pompelmo che servono a purificare i capelli con estrema delicatezza, kiwi e argilla bianca per donare brillantezza e volume senza appesantire! Al tatto i capelli risultano formidabili… Insomma, vivere RAW significa vivere GREEN. E io appoggio in tutto e per tutto questo stile di vita healthy. Bisogna essere healthy con il cibo, con lo sport senza dimenticarci di esserlo anche con la cura del nostro corpo, e con BIOLAGE si può.

Utilizzando questi prodotti state già utilizzando formule biodegradabili contenute all’interno di flaconi realizzati con plastica già riciclata!

Bisogna amare se stessi e amare la natura!