Biolage R.A.W.: la forza della natura che agisce con dolcezza

Tra i primi posti di un’ipotetica hit parade degli interessi femminili, si piazza senza dubbio la cura dell’aspetto. Ma le pozioni magiche con cui preparare improbabili elisir miracolosi sembrano essere passate di moda. Il mondo di oggi si muove in direzione opposta, lasciando spazio a tutto ciò che è sano e naturale.

Le nuove tendenze bio non hanno contagiato solo la cucina, ma anche il mondo beauty. Dagli integratori, al make-up, dai trattamenti estetici ai prodotti per capelli. E oggi vi parlo di Biolage R.A.W.: una linea reale, autentica, sana. Più del 70% dei suoi ingredienti è di origine naturale, proveniente da mercati equo-solidali, altamente biodegradabile e privo di solfati, siliconi, parabeni e coloranti artificiali. La filosofia di Biolage R.A.W. sfrutta la forza della natura per agire con dolcezza; si concentra sulla qualità del capello partendo da un trattamento specifico per cute e punte. Tre maschere di bellezza formulate con argilla bianca, burro di karité, zenzero e cera d’api per nutrire i capelli in profondità, e si completa con Replenish Oil Mist, l’olio 100% naturale Biolage R.A.W. Un infuso di sei oli diversi da usare come trattamento pre-shampoo per il cuoio capelluto e dopo il lavaggio come agente disciplinante e amplificatore del potere del conditioner.

Il trattamento specifico che ho provato in salone la scorsa settimana, in occasione del Cosmoprof, è stato abbinato a una delle tre linee create dal marchio, composte da shampoo e balsamo, che entra a far parte della beauty routine quotidiana completando l’azione ristrutturante dei prodotti Biolage. Per me è stata scelta NOURISH che contrasta secchezza e opacità. Uno shampoo a base di quinoa e miele e un conditioner a base di argilla bianca e olio di cocco. Un composit che nutre e dona morbidezza e luminosità ai capelli. Per chi, invece, ha problemi di stress e sensibilità, RECOVER, con il suo shampoo a base di yucca e bacche di Goji e il conditioner a base di olio di coriandolo e argilla bianca, ridona lucentezza, ristruttura e rinforza. Per finire, UPLIFT agisce suo capelli fini e privi di volume, grazie al suo shampoo a base di sesamo nero e pompelmo che purifica delicatamente la chioma, e al balsamo a base di kiwi e argilla bianca che dà corpo senza appesantire.

I risultati sono visibili già dopo il primo trattamento. Vi invito a provare la nuova linea Biolage R.A.W.: professionale per natura, onesta per scelta.