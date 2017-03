Capelli ribelli: 5 rimedi salvavita per la tua chioma

La tua chioma ha deciso di assumere vita propria, i capelli non vogliono proprio saperne di restare in piega e l’effetto elettrico è all’ordine del giorno, dico bene? No worries, oggi ti darò tantissimi consigli utili per la tua chioma.

Già, amica mia, capelli ribelli non è il titolo di un noto film Disney ma un vero e proprio problema all’ordine del giorno per noi povere comuni mortali.

Sei anche tu alle prese con un chioma impazzita che ha deciso di non sottostare più ai tuoi ordini? Ecco qualche consigli utile:

1. Se i tuoi capelli risultano spenti e rovinati ricorri ad una cura dall’interno, prova Natural Mojo daily greens o, se ami le caramelle gommose, prova gli integratori Benegum.

2. Hai i capelli elettrici? Durante i cambi di stagione è molto frequente e qui ti do tanti consigli per i capelli elettrici

3. Se hai i capelli crespi prova l’aceto di mele. Serve per ammorbidire e districare le cuticole dei capelli. Ti basterà applicarlo sui capelli appena lavati e pettinarli con una spazzola dalle setole larghe. Poi passa al balsamo e risciaqua.

Sempre per i capelli crespi prova un impacco di olio di oliva una volta a settimana. Applicalo 30 minuti prima del lavaggio come maschera e risciacqua.

4. Capelli grassi? Prima del lavaggio applica uno shampoo per capelli grassi sulla cute e lascia agire per 5 minuti. Poi bagna i capelli e lavali con lo stesso prodotto già applicato, il risultato sarà super.

5. I tuoi capelli sono danneggiati e inguardabili a causa di clima e trattamenti? Qui trovi tantissimi consigli per capelli ribelli e danneggiati.

Che ne dici? Hai trovato ciò che fa per te? Non perderti tutti i tagli moda capelli 2017.

Alla prossima!