Quando l’impulsività è sana?

Quando penso a un acquisto impulsivo, non so per quale strana ragione, mi si visualizza davanti agli occhi l’immagine di Samantha Jones dopo un’esfoliazione chimica mal riuscita. Sam voleva essere fresca per il lancio del libro della sua amica Carrie Bradshaw. Ma il risultato è stato talmente fresco, da farle sembrare la pelle rossa come un carpaccio.

Anche se l’episodio è esilarante e puntualmente ci fa ridere, noi donne sappiamo che purtroppo è la dura verità dell’impulso femminile: fare cose di cui, puntualmente, ci pentiremo. Come comprare quel bellissimo sandalo gioiello (dal tacco scomodissimo) che ci osserva dalla vetrina, o come cedere al colore di capelli del momento che potrebbe stancare dopo soli due lavaggi.

L’impulsività del resto è donna (vedi foto sopra), e non c’è modo di eliminarla (a volte ha anche degli aspetti positivi, dopotutto), ma ci sono degli accorgimenti salva-pentimento che potremmo mettere in pratica.

Per acquisti impulsivi alla Samantha Jones consigliamo di non farli, accettare gli anni che passano e idratare puntualmente la pelle con un’ottima crema anti-age. Nel caso del sandalo (qui non garantiamo la riuscita) si potrebbe aspettare la fine dei saldi, quando i prezzi vengono ulteriormente ribassati. Non c’è più il numero? Pazienza, vuol dire che non era destino!

C’è però qualcosa che possiamo fare per i nostri capelli. Perché del resto dover rinunciare a un colore che l’istinto, e magari anche l’hair stylist, ci consiglia di fare? Tipo le nuance pastello o i colori shock, come il fucsia, viola, arancione o rosso fuoco. Il trend del resto lo impone in questo momento più che mai, e la voglia di individualità aumenta ogni giorno di più.

Accontentiamo in questo caso l’impulsività perché è trendy, anche se alcuni tipi di capello dovranno essere decolorati. Ecco perché è utile scegliere un alleato che non li rovina, ma al contrario li nutre e ripara. Come l’innovativo Lunex Restore di Kemon, un additivo che aiuta a mantenere compatta la fibra capillare durante il processo di decolorazione, e che rende i capelli più forti e resistenti alla rottura.